Avance de 'Sueños de Libertad', capítulo del lunes 1 de septiembre: el oscuro chantaje de don Pedro y noticias de Fina

'Sueños de libertad' se encuentra en su mejor momento después de haber anotado su récord histórico en las últimas semanas. Y es que a nivel de tramas la serie está atravesando un momento convulso con la fábrica en peligro por las demandas de los trabajadores por sus problemas respiratorios y tras la huida de Fina por el chantaje de Pelayo tras la muerte de Santiago. Además, don Pedro se ha quedado solo después de que Irene y Digna hayan decidido romper con él.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras su tenso cara a cara, Digna le anunciaba a don Pedro que ha decidido marcharse de casa y volver con su familia. Él, completamente desesperado, trataba de retenerla a su lado a toda costa diciéndole que la necesita más que nunca. Pero ella le dejaba claro que no le va a perdonar jamás y que ha llegado el momento de separarse. Y finalmente, Luz le contaba toda la verdad a Digna sobre la enfermedad de su marido.

Luz recibía la notificación del abogado de los trabajadores para que declare en el juicio y la doctora anunciaba a la directiva de Perfumerías De La Reina que ha decidido contar toda la verdad aunque eso vaya contra los intereses de la fábrica. Una decisión que sin duda puede poner en jaque su matrimonio con Luis. Paralelamente, Luis y Cristina seguían acercándose cada vez más.

Por su lado, Gema compartía con las chicas su deseo de cambiar de aires al sentirse completamente agotada por el trabajo en la tienda. Paralelamente, Gaspar también decidía poner punto y final a su trabajo en la cantina traspasándola y tratar de iniciar una nueva vida. Mientras, Carmen le contaba a Claudia que Fina no está en París y ambas compartían su temor por el paradero de su amiga temiéndose lo peor.

En la junta directiva de la empresa y ante la grave situación que atraviesan todo saltaba por los aires con los directivos divididos entre los que piensan que hay que negociar con ellos como considera Gabriel y los que se niegan a ello. En medio de todo esto, Andrés proponía implicarse personalmente en las negociaciones para tratar de llegar al mejor acuerdo que acabe con la debacle que se les avecina.

Marta sigue completamente hundida ante la desaparición de Fina y terminaba dejando plantados a Pelayo y a Miguel Ángel Vaca mientras que el gobernador civil le dejaba claro a su sucesor que no puede permitirse ningún escándalo ahora que su nombramiento ya está prácticamente hecho. Por último, Pelayo recibía una noticia que podría cambiarlo todo.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 383 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 1 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 383 de 'Sueños de Libertad'

Andrés y Damián en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés regresa a casa con esperanzas tras llegar a un acuerdo con uno de los trabajadores que puede ser satisfactorio para ambas partes evitando llegar a los tribunales. Ante este posible acuerdo, Gabriel y María chocan porque él quiere destrozar a su tío Damián y ella no está de acuerdo con las normas.

Mientras, en casa de los Merino, Gema le anuncia a Joaquín su decisión de cambiar de aires y de hacerse cargo de la cantina aprovechando que Gaspar ha decidido marcharse de Toledo tras romper su relación con Manuela, pero a su marido no le hace demasiada gracia. Por su parte, Digna se ve incapaz de contarle lo sucedido con don Pedro a Gema.

En la tienda, Claudia y Carmen reciben una carta de Fina. En ellas, la dependienta se despide para siempre de sus amigas porque no piensa volver nunca. Además también se despide de Marta rompiendo para siempre su relación. Algo que termina por romper a la De La Reina cuando se entera de la ruptura. Paralelamente, Ángela acude a ver a Damián para reprocharle su actitud hacia Tasio volviendo a darle de lado y le presiona para que arregle las cosas con su hijo.

Por su lado, Irene se abre con Cristina y le confiesa lo arrepentida que está por haber caído en las garras de su hermano y haber hecho tanto daño a Joaquín. Asimismo, Cristina pasa la noche con Luis en el laboratorio para poder terminar la nueva fragancia y ante la felicidad por haber terminado el trabajo la joven termina besando a su jefe.

Gabriel no se da por vencido pues no soporta que Andrés haya conseguido llegar a un acuerdo con los demandantes solucionando el grave problema de la fábrica y decide llamar a la prensar para darles un chivatazo sobre el problema de salud que afecta a Perfumerías de La Reina. Finalmente, don Pedro decide hacer una severa amenaza a Digna para que no le abandone: si se marcha la denunciará por el asesinato de Jesús.