Récord histórico de 'Sueños de libertad': La serie de Antena 3 se dispara al registro más alto hasta la fecha

Pese a estar en agosto y con media España de vacaciones, parece que las series diarias siguen fidelizando público. Y para muestra lo conseguido este miércoles por 'Sueños de libertad', la serie más vista de la televisión que sigue dando alegrías a Antena 3.

Y es que 'Sueños de libertad' anotó este miércoles 6 de agosto su récord histórico con un espectacular 15.7% de share y 1.238.000 espectadores con el capítulo en el que Andrés encuentra el pasaporte de Gabriel y descubre que antes de llegar a Toledo estuvo en París y no duda en acusarle de estar detrás del sabotaje de Brossard.

Cabe decir, que 'Sueños de libertad' no conseguía un dato tan alto desde abril de 2024 cuando anotó un 15,5%. Ahora ha pulverizado en dos décimas ese récord en pleno mes de agosto demostrando que la serie que tomó el relevo de 'Amar es para siempre' se encuentra en un gran momento en audiencias y en tramas.

La serie diaria que protagonizan Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón logró además congregar a 1,8M de espectadores únicos. Unos datos que le permitieron superar en 6,7 y 8,1 puntos a sus rivales directos ('Malas Lenguas', que anotó su tercer mejor dato en la sobremesa de La 1) y 'Tardear', que volvió a quedarse por debajo del 9%.

Por si fuera poco, el récord de 'Sueños de libertad' permitió que 'YAS Verano' con Pepa Romero al frente se mantenga también como el magacín líder de la tarde imponiéndose a todos sus rivales con un 11,3%, 738.000 espectadores de media y +3M seguidores únicos.