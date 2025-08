Avance del capítulo de 'Sueños de Libertad', del miércoles 6 de agosto: la pillada de Andrés a Gabriel

'Sueños de Libertad' se encuentra en un momento convulso con la llegada de Gabriel de La Reina y el plan que prepara para acabar con los De La Reina y para lo que no ha dudado en aliarse con María y acercarse a Begoña y Julia para conseguir manipular a todos. Por su parte, la vida de Cristina e Irene Carpena ha dado un vuelco después de que la hermana de don Pedro haya decidido contarle a su hija que la dio en adopción.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Tasio interrogaba a Luis y a Cristina por el robo de la muestra de Cobeaga tras ponerle al mando de la investigación del sabotaje. Después, Andrés se sumaba con un creciente interés en saber qué tipo de relación tiene Cristina con Gabriel para despejar las sospechas que tiene sobre su primo. Después, Cristina empezaba a sospechar de que el acercamiento que tuvo Gabriel con ella fue para robar la muestra de Cobeaga y decide hablarlo con Andrés.

Claudia no dudaba en hablar con su tía Manuela sobre su relación con Gaspar y tras sus consejos, ella se armaba de valor y visitaba al dueño de la cantina para revelarle que pese a que no está enamorada de él si que quiere seguir con su relación. Sin embargo, Gaspar, muy decepcionado decidía romper definitivamente con ella.

Por otro lado, Joaquín les contaba a Damián y Marta la decisión de don Pedro de darles un 5% de los beneficios de la venta del perfume a Luis y Cristina. Algo que no hacía demasiada gracia a los De La Reina pues creen que es algo que puede perjudicar a la larga. Tras ello, Damián no dudaba en criticar ante Digna el juego sucio de don Pedro con la medida de los beneficios y ella se mostraba firme en su defensa de su marido.

Gabriel siente que Andrés está cada vez más cerca de poder desenmascararlo y no dudaba en hablar con María y le confesaba además que Begoña rechazó su propuesta de invitarla al casino porque no quería que Julia pueda molestarse. Y María decidía hablar con la niña para explicarle la relación que hay entre su madre y Gabriel. Después, Begoña no dudaba en amenazarla por hablar de su vida privada con su hija.

En casa de los Merino, Gema sorprendía a Teo rebuscando en el cajón del dinero y ella se preocupaba por las mentiras de su ahijado y la relación que está teniendo con Raúl. Por su parte, Fina sigue muy desanimada tras la opinión negativa de la señora Almenara y planeaba dejar el mundo de la fotografía y para tratar de levantarle el ánimo y de que no tire la toalla, Claudia y Carmen proponían hacer una exposición con sus mejores fotos. Finalmente, don Pedro recibía las pruebas de su chequeo médico y le confesaba a Luz que sabe desde hace tiempo que padece un cáncer de páncreas y tras dejarlo estar ahora la enfermedad es terminal.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 366 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 6 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 366 de 'Sueños de Libertad'

Gema y Joaquín en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', María se vuelve a acercar a Andrés con un beso y opta por confesarle a su marido que Julia ya sabe que Begoña y Gabriel están iniciando una relación. Por su parte, Begoña trata de hablar con la pequeña pero ella se muestra algo dolida porque su madre no le haya contado nada. Mientras, Gabriel trata de ganarse la confianza de Julia.

Por otro lado, Irene ve como su hermano trata de enmendar sus errores con Cristina. Mientras, Marta sigue pensando que la propuesta de don Pedro de darle un 5% de los beneficios a los perfumistas es inviable y opta por hablar con Pelayo. Tras ello, su marido decide ayudarle y visita a Luis para tratar de convencerle de las consecuencias negativas que tendría para la empresa esa medida y aunque él sigue sin achantarse, Cristina sí que decide renunciar a ese beneficio.

En casa de los Merino, Gema estalla después de que Luz comenta que le falta dinero en su cartera como le pasó a ella y está convencida de que Teo está detrás de todo esto y decide hablar con él. Finalmente, el niño termina confesando la verdad. Mientras que Digna decide hablar con don Pedro y le expresa que quizás el tema de los beneficios puede salirles caro pues el resto de los trabajadores pueden pedir también una subida de sus sueldos.

Manuela se siente muy arrepentida por el daño que le ha podido hacer a Gaspar al hablar de sus sentimientos y él también le sigue dando vueltas a su ruptura arrepintiéndose de lo sucedido. Por su parte, Carmen se muestra feliz de ver que su hermano Chema ha regresado de París tras el éxito de su ruta.

Luz visita a María para examinarle y ver si ha mejorado y al tocarle las piernas percibe como parece que está reaccionando al estímulo y sospecha de que pueda estar teniendo una leve mejoría pero después de que María le diga que no ha notado nada rechaza cualquier tipo de cambio.

Finalmente, Marta pilla a Andrés tratando de entrar en la habitación de Gabriel para encontrar algún tipo de prueba de que fue su primo quién está detrás del sabotaje pero ella cree que se está obsesionando con él. Y al entrar, Andrés descubre el pasaporte de su primo y en él ve que antes de volver a Toledo pasó por Francia. Y tras ello, Andrés acusa a Gabriel del sabotaje delante de Begoña y a ella le recrimina que haya hablado con Julia de su relación con su primo.