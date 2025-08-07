Aida Bao está a punto de cerrar su primera semana al frente de 'Malas Lenguas', A falta de dos días, la presentadora puede estar tranquila y bien contenta de ver que las audiencias del programa de TVE no solo no se están resintiendo sino que incluso este miércoles consiguió uno de sus mejores datos en La 1.

Cabe recordar que desde la cancelación de 'La familia de la tele', TVE ha optado por doblar la emisión de 'Malas Lenguas' y apostar por un primer bloque de 15:55 a 17:20 horas en la sobremesa de La 1 justo antes de la emisión de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' y mantener su segundo bloque en La 2 de 19:00 a 21:00 horas.

Pues bien, tras cerrar julio con máximo histórico en La 2, parece que el mes de agosto ha empezado con buen pie pese a la marcha de Jesús Cintora. Así, Aida Bao ha conseguido mantener la audiencia de 'Malas Lenguas' hasta el punto de que este miércoles el programa anotó su tercer mejor resultado histórico en La 1 con un 9,3% y una media de 717.000 espectadores a pesar de competir contra 'Sueños de libertad', que consiguió su récord histórico con un 15,7%.

De esta manera, 'Malas Lenguas' con Aida Bao consiguió quedarse por delante de 'Tardear' en Telecinco, que volvió a bajar, formando una gran tarde junto a los seriales de La 1 pues 'Valle Salvaje' subió al 10,1% y 723.000 seguidores justo antes de vivir su gran acontecimiento y 'La Promesa' marcó un 12,9% y 849.000 espectadores. La cruz de la tarde de TVE volvió a ser 'La Pirámide', que no levanta cabeza con un pobre 5% y 317.000 espectadores.

Después, con su segunda parte en La 2, 'Malas Lenguas' se mantuvo con un 5,1% de share volviendo a otorgar un buen resultado a la segunda cadena de TVE en sus tardes.