Avance de 'Sueños de Libertad', capítulo viernes 29 de agosto: don Pedro se queda solo y la noticia que lo cambia todo

'Sueños de libertad' se encuentra en su mejor momento después de haber anotado su récord histórico en las últimas semanas. Y es que a nivel de tramas la serie está atravesando un momento convulso tras la alianza de Gabriel y María para acabar con los De La Reina y el regreso de Santiago que ha acabado con su trágica muerte cuando trataba de vengarse de Fina y Marta y que ha provocado la marcha de Fina tras el chantaje de Pelayo.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', después de desplomarse en el despacho, Cristina acudía a Luz para que atienda a don Pedro y tal y como acordó con el empresario, la doctora ocultaba el verdadero problema de don Pedro y fingía que solo ha sido una bajada de tensión. Pero la hija de Irene sospechaba que hay algo más grave detrás y por su lado, Luz insistía a Carpena con que cuente toda la verdad de su enfermedad.

Mientras, Irene trataba de pedirle disculpas a Digna por haberle ocultado lo que hizo con Joaquín. Y aunque trataba de entender el motivo por el que dejó manipularse por su hermano, la mujer no está dispuesta a perdonar a su cuñada pues no confía en ella tras todo el daño que les ha hecho a ella y a su hijo. Y cuando Cristina le contaba a Irene lo del desvanecimiento de su hermano ella dejaba caer que lo habrá fingido para ganársela.

En casa de los De La Reina, María llegaba a la conclusión de que convencer a Andrés para adoptar a un bebé en este momento de grave situación de la empresa va a ser imposible y decidía dar marcha atrás a sus planes por ahora. Por su parte, Gabriel hacía el paripé de hablar con el abogado de los trabajadores que han denunciado a la empresa y tras ello le informaba a Damián de que la situación es grave y que podrían perder hasta su casa por las millonarias indemnizaciones a las que se enfrentan.

Marta está cada vez más desesperada e intranquila por la desaparición de Fina. Y Carmen terminaba descubriendo que su amiga no está en París y obligaba a la De La Reina a confesarle la verdad de que no sabe de su paradero. Mientras, Pelayo empezaba a sentirse inquieto por la desesperación de su mujer si termina descubriendo toda la verdad de su chantaje.

Por otro lado, Ángela se entera bade que su hijo Tasio está volviendo a ser despreciado por su familia paterna. Y finalmente, Digna daba el paso y decidía encararse con don Pedro por todo lo que ha hecho con Joaquín y aunque él trataba de manipularla, ella dejaba claro que no piensa caer en sus redes ni perdonarle todas sus mentiras.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 382 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 29 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 382 de 'Sueños de Libertad'

Gaspar, Gema y Claudia en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras su tenso cara a cara, Digna le anuncia a don Pedro que ha decidido marcharse de casa y volver con su familia. Él, completamente desesperado, trata de retenerla a su lado a toda costa diciéndole que la necesita más que nunca. Pero ella le deja claro que no le va a perdonar jamás y que ha llegado el momento de separarse. Y finalmente, Luz le cuenta toda la verdad a Digna.

Luz recibe la notificación del abogado de los trabajadores para que declare en el juicio y la doctora anuncia a la directiva de Perfumerías De La Reina que ha decidido contar toda la verdad aunque eso vaya contra los intereses de la fábrica. Una decisión que sin duda puede poner en jaque su matrimonio con Luis. Paralelamente, Luis y Cristina siguen acercándose cada vez más.

Por su lado, Gema comparte con las chicas su deseo de cambiar de aires al sentirse completamente agotada por el trabajo en la tienda. Paralelamente, Gaspar también decide poner punto y final a su trabajo en la cantina traspasándola y tratar de iniciar una nueva vida. Mientras, Carmen comparte con Claudia que Fina no está en París y ambas comparten su temor por el paradero de su amiga temiéndose lo peor.

En la junta directiva de la empresa y ante la grave situación que atraviesan todo salta por los aires con los directivos divididos entre los que piensan que hay que negociar con ellos como considera Gabriel y los que se niegan a ello. En medio de todo esto, Andrés propone implicarse personalmente en las negociaciones para tratar de llegar al mejor acuerdo que acabe con la debacle que se les avecina.

Marta sigue completamente hundida ante la desaparición de Fina y termina dejando plantados a Pelayo y a Miguel Ángel Vaca mientras que el gobernador civil le deja claro a su sucesor que no puede permitirse ningún escándalo ahora que su nombramiento ya está prácticamente hecho. Por último, Pelayo recibe una noticia que podría cambiarlo todo.