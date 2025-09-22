HBO Max compra la serie de más éxito de Antena 3 para expandir su fenómeno a nivel mundial

'Sueños de Libertad' se ha convertido en la serie de más éxito de este año superando incluso a ofertas de prime time y es además la ficción diaria más vista de la televisión por encima de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'. Es por ello que la ficción de Antena 3 sigue su periplo internacional y da el salto a Latinoamérica y Brasil.

Y es que desde este lunes 22 de septiembre, 'Sueños de libertad' se podrá ver tanto en toda Latinoamérica como en Brasil gracias a HBO Max pues se ha incorporado a partir de hoy también a su catálogo.

Este desembarco supone un nuevo hito en la expansión global de 'Sueños de libertad', que ya se ha abierto camino en mercados tan exigentes como los países Bálticos y Oriente Medio, confirmando su condición de fenómeno internacional y situando a la ficción española en lo más alto del panorama audiovisual.

En España, la serie continúa consolidando su éxito gracias a su emisión diaria en Antena 3, en Atresplayer, la plataforma local líder, y también está disponible en Movistar Plus+ y Disney+, reforzando su posicionamiento como una de las producciones más relevantes de los últimos años.

Fuera de España, 'Sueños de libertad' puede verse a través de Antena 3 Internacional y Atresplayer Internacional y, a partir del 22 de septiembre, también podrá disfrutarse en toda Latinoamérica y Brasil a través de la plataforma HBO Max.

'Sueños de libertad' está protagonizada por Alain Hernández, Natalia Sánchez, Oriol Tarrasón y Dani Tatay. Nancho Novo, Juanjo Puigcorbé Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte, Javier Beltrán, Agnés Llobet, Daniel Albaladejo, Alba Brunet, Guillermo Barrientos, Carolina Lapausa, Antonio Romero, Isabel Moreno, José Milán, Candela Cruz, Alejandro Albarracín, Arturo Querejeta, Pepa Aniorte, Ana Labordeta y Amanda Cárdenas, completan el reparto de la serie.

El gran éxito de 'Sueños de libertad'

'Sueños de libertad' se mantiene invicta como líder absoluta cada tarde con una media del 13,3% de share medio, más de 1,2 millones de espectadores y 2.035.000 espectadores únicos en esta temporada. La serie de Antena 3 ha demostrado su fortaleza en la sobremesa, aventajando en su franja a sus dos rivales más cercanos en +4,6 y +5,4 puntos, respectivamente.

El dominio de 'Sueños de libertad' no solo se queda aquí, pues ha liderado prácticamente en el 100% de sus emisiones. Además, la ficción de Diagonal TV ha supuesto también una mejora en dicha franja para Antena 3, ya que crece +2,5 puntos con respecto al mismo periodo del año anterior. La serie diaria de Antena 3 es también líder y la opción favorita en casi todos los targets de edad destacando sobre todo en mujeres con un 16,2% de share.