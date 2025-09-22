'Sueños de Libertad', avance capítulo del martes 23 de septiembre: Una confesión que causa estragos

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento convulso después de que Digna haya descubierto la verdadera cara de don Pedro y su enfermedad y de que sus hijos y nueras se hayan enterado de que fue ella quien mató a Jesús y ahora su marido la está chantajeando con denunciarla si le deja de lado. Mientras, María sigue fingiendo ante todos con su lesión y oculta que ya puede caminar.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián acudía a la cantina y se interesaba por el estado de Tasio tras la muerte de su madre dejándole claro que no piensa quedarse quieto y piensa seguir luchando por recuperar su confianza. Mientras él le agradecía que se mantuviera al margen y no acudiera al funeral de Ángela.

Gema y Carmen preparaban la tienda para el lanzamiento de Pasión Oculta, la nueva fragancia por el 25 aniversario de Lavanda De La Reina aunque el hecho de que no entren clientas les preocupa. Tras ello, don Agustín no dudaba en cuestionarlas por vender un perfume pecaminoso y que han escandalizado a las feligresas con su obscenidad.

Begoña no paraba de pensar en sus sospechas de que María está ocultando que puede volver a caminar y no dudaba en compartirlo con Andrés, que no daba crédito a sus palabras. También optaba por contárselo a Gabriel y también trataba de quitárselo de la cabeza. Después, la enfermera le pedía ayuda a Luz y ambas ponían a prueba la sensibilidad de las piernas de María, que conseguía engañarlas gracias al anestésico que le pinchó Gabriel.

En la fábrica, Andrés informaba a Tasio del plan para destituir a don Pedro y situar a Marta al frente de la dirección y aunque no le hacía demasiada gracia, aceptaba y votaba a favor de su hermana. De modo que el nombramiento de Marta salía favorable. No obstante, al estar completamente desbordada por la marcha de Fina, Marta terminaba rechazando el cargo y tras ello, Tasio decidía retirar su apoyo a la moción de censura para cargarse a don Pedro después de que Gabriel se muestre a favor de convertirse en una figura neutral que lidere las decisiones.

Por su parte, Cristina le confesaba a Irene que acudió a ver a don Pedro y que le ha perdonado y que lo único que necesita es arreglar las cosas con ella antes de morirse. Paralelamente, Claudia sufría un mal momento al viajar con Raúl en el coche de "El Cuerdas" pues la velocidad y el accidente de la madre de Tasio le hacían recordar lo que le pasó a Mateo.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 399 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 23 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 399 de 'Sueños de Libertad'

Marta en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', después de examinar a María, Luz deja claro que no puede caminar y disipa todas las sospechas de Begoña. La enfermera tiene que reconocer avergonzada que se equivocaba al pensar que su cuñada estaba fingiendo. Paralelamente, María no duda en agradecer a Gabriel su ayuda al suministrarle una sustancia para paralizar sus piernas.

Tasio le informa a don Pedro de la moción de censura que habían hecho a sus espaldas. Pero Damián interrumpe la conversación y Carpena aprovecha su visita para anunciar que ha decidido que su sucesor sea Tasio. Algo que sorprenderá tanto a los De La Reina como a los Merino. Mientras, Gabriel le informará a María de que con este cambio tiene que cambiar su estrategia.

Tras el susto que vivió con Raúl al viajar en el coche de "El Cuerdas", la dependienta le confiesa a su tía Manuela que la pasión de su chico por la velocidad puede suponer un golpe a su relación pues ella no para de acordarse de lo que pasó con Mateo. Por su lado, Carmen trata de apoyar a Tasio ante su ascenso en la fábrica y Damián no duda también en felicitar a su hijo.

Joaquín y Luis están de enhorabuena pues han encontrado un comprador para sus tierras y con ello podrán hacer frente a la ampliación de capitales. Por su parte, don Pedro no duda en cargar contra todos los que han tratado de eliminarle y lo paga con María.

Pero sin duda su mayor víctima es Digna, a quien vuelve a amenazar con delatarla ante la guardia civil y a su familia y ella le desafía a hacerlo. Tras ello, Digna decide ser valiente y contarle toda la verdad a Damián sobre la muerte de Jesús. Él se queda devastado y no duda en echarla de su casa.