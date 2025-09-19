'Sueños de libertad', avance capítulo del lunes 22 de septiembre: el engaño de María y el vuelco con Marta

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento convulso después de que Digna haya descubierto la verdadera cara de don Pedro y su enfermedad y de que sus hijos y nueras se hayan enterado de que fue ella quien mató a Jesús y ahora su marido la está chantajeando con denunciarla si le deja de lado. Mientras, María sigue fingiendo ante todos con su lesión y oculta que ya puede caminar.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Julia le contaba a Begoña lo de que vio los zapatos de María llenos de barro y que pensaba que su tía podría haber recuperado la movilidad. Mientras Gabriel trataba de hacerle ver a la niña que no debe confiar tanto en los milagros y si en la medicina. Pese a todo, el abogado se mostraba tenso por la conversación. Posteriormente, María caminaba eufórica por la habitación al comprobar que ha conseguido recuperar la movilidad mientras Begoña lo escuchaba.

Raúl dejaba plantada a Claudia para poder cumplir con el encargo de "El Cuerdas" y Chema, el hermano de Carmen, no dudaba en utilizar este plantón para tratar de acercarse a la dependienta.

Luis le comunicaba a Gabriel que los terrenos que pertenecían a los Merino ya tienen comprador y que muy pronto podrán disponer del dinero necesario para la ampliación de capitales. Por otro lado, Luz no dudaba en confrontar a Luis por no haberle contado lo del chantaje de don Pedro a Digna y él le aseguraba que lo ha hecho para protegerles tanto a ella como a su madre y que lo único que ha hecho bien en su vida es casarse con ella.

Tras su discusión con Luz, Luis decidía acudir a casa de don Pedro para conseguir que su madre se marche para siempre de allí. Pero Carpena no está dispuesto a permitirlo y pese a que se encuentra en las últimas amenazaba con denunciar a su mujer ante la guardia civil por la muerte de Jesús. Tras ello, Digna le pedía a sus hijos que no le cuenten a nadie más el motivo del chantaje. Paralelamente, Luis y Joaquín le explicaban a Digna la petición de Damián de poner a Marta como directora de la fábrica y ella les animaba a votar a favor.

Por último, Cristina decidía visitar a don Pedro a pesar de las advertencias de su madre. Su tío se mostraba débil y muy arrepentido por cómo ha actuado durante todos estos años pero dejaba claro que él no sabe nada del paradero de su padre biológico y le decía que la necesita tanto a ella como a Irene ahora que se va a morir.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 398 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 22 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 398 de 'Sueños de Libertad'

Gabriel y Begoña en 'Sueños de libertad'

Damián acude a la cantina y se interesa por el estado de Tasio tras la muerte de su madre dejándole claro que no piensa quedarse quieto y piensa seguir luchando por recuperar su confianza. Mientras él le agradece que se mantuviera al margen y no acudiera al funeral de Ángela.

Gema y Carmen preparan la tienda para el lanzamiento de Pasión Oculta, la nueva fragancia por el 25 aniversario de Lavanda De La Reina aunque el hecho de que no entren clientas les preocupa. Tras ello, don Agustín no duda en cuestionarlas por vender un perfume pecaminoso y que han escandalizado a las feligresas con su obscenidad.

Begoña no para de pensar en sus sospechas de que María está ocultando que puede volver a caminar y no duda en compartirlo con Andrés, que no da crédito a sus palabras. También opta por contárselo a Gabriel y también trata de quitárselo de la cabeza. Después, la enfermera le pide ayuda a Luz y ambas ponen a prueba la sensibilidad de las piernas de María, que consigue engañarlas gracias al anestésico que le pinchó Gabriel.

En la fábrica, Andrés informa a Tasio del plan para destituir a don Pedro y situar a Marta al frente de la dirección y aunque no le hace demasiada gracia, acepta y vota a favor de su hermana. De modo que el nombramiento de Marta sale favorable. No obstante, al estar completamente desbordada por la marcha de Fina, Marta termina rechazando el cargo y tras ello, Tasio decide retirar su apoyo a la moción de censura para cargarse a don Pedro después de que Gabriel se muestre a favor de convertirse en una figura neutral que lidere las decisiones.

Por su parte, Cristina le confiesa a Irene que acudió a ver a don Pedro y que le ha perdonado y que lo único que necesita es arreglar las cosas con ella antes de morirse. Paralelamente, Claudia sufre un mal momento al viajar con Raúl en el coche de "El Cuerdas" pues la velocidad y el accidente de la madre de Tasio le hacen recordar lo que le pasó a Mateo.