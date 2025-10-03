'Sueños de Libertad', avance capítulo del lunes 6 de octubre: El embarazo de Begoña y el giro radical de Marta

'Sueños de Libertad' está de celebración pues la semana pasada cumplía 400 capítulos en las sobremesas de Antena 3. Todo un hito pues además lo hace siendo la serie diaria líder y la ficción más vista de toda la televisión actual. Una conmemoración que ha coincidido además con el punto culmen de varias de sus tramas con el descubrimiento por parte de Damián de la verdad sobre la muerte de su hijo Jesús y con el asesinato de Don Pedro como venganza.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel se veía acorralado por todos ante su desaparición durante las últimas noches y trataba de buscar excusas sobre sus viajes a Madrid para conseguir disipar las sospechas de Andrés y Damián.

Cristina le contaba a Luis sus intenciones de marcharse de la colonia y el se queda descolocado al pensar que puede perder para siempre a la joven cuando Luz les descubría juntos. Tras ello, Cristina decidía visitar a Luz en el dispensario para contarle la verdad sobre su beso. Y después, Luz y Luis volvían a vivir un tenso momento.

Gaspar acudía a casa de los De La Reina para contarle a Manuela que ha decidido quedarse en Toledo y seguir con la cantina y le proponía retomar su amistad. Por su parte, Raúl decidía hacer caso omiso a los consejos del dueño de la cantina y aceptaba la oferta de "El Cuerdas" para ser piloto en pruebas de las carreras. Eso sí no dudaba en ocultárselo a Claudia para evitar problemas con ella y le decía que se iba a quedar en el taller trabajando. Algo que provocaba que ella se empezara a arrepentir de no contarle a su pareja lo de su sueldo vitalicio.

Pelayo no dudaba en recriminarle a Marta que le haya contado todo lo que pasó con el asesinato de Santiago a Andrés. Por su parte, Irene acudía a Damián para que le ayude a encontrar el paradero de José ahora que tienen un nuevo hilo del que tirar gracias al inspector.

Tasio respiraba por fin al ver que se resuelven algunos problemas de la empresa. Por último Begoña decidía ocultarle a Gabriel sus sospechas de que puede estar embarazada pues no termina de fiarse de las excusas del abogado sobre sus viajes a Madrid.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 408 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 6 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 408 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián trata de negociar con el sargento Zabalza para que ponga a José en libertad. De primeras, el guardia civil parece no querer saber nada del asunto pero finalmente termina aceptando a cambio de un acuerdo suculento: ayudará al de La Reina a cambio de medio millón de pesetas.

Por su parte, Carmen y Gema le proponen a la actriz Emma Govantes que sea la protagonista del anuncio de Pasión Oculta. La intérprete se enamora del olor de la nueva fragancia aunque no acepta el trabajo hasta que no hable con su representante. Mientras, Gabriel trata de manipular a Tasio para ganarse su confianza ahora que es él quién dirige la fábrica.

Marta decide dar un giro consciente de que caer en el alcohol no es la solución para apaciguar la pena por la marcha de Fina. Tras ello, la De La Reina se reconcilia con Pelayo tras su última discusión por contarle a Andrés lo que pasó con Santiago y le promete ser la esposa perfecta y acompañarle a Madrid a un viaje clave en su ascenso como gobernador civil.

Digna no duda en pedirle perdón a Andrés por no haberle creído cuando le quiso abrir los ojos con don Pedro. En su conversación descubre que su sobrino desconoce la verdad de lo que pasó con la muerte de Jesús y no duda en reprocharle a Damián que se lo oculte pues considera que tanto Andrés como Marta merecen saber lo que pasó.

Gracias a los consejos de Begoña, Luz decide pasar página y hablar con Luis para tratar de reconducir su matrimonio después de lo sucedido con Cristina y finalmente la pareja hace las paces. Por su parte, Begoña recibe la peor de sus sospechas: está embarazada, algo que la reconcome pues piensa que su relación con Gabriel no está consolidada y que no está preparada para tener un bebé.