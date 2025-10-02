'Sueños de Libertad', avance próximo capítulo: Gabriel, acorralado y el anuncio de una marcha y un embarazo

'Sueños de Libertad' está de celebración pues la semana pasada cumplía 400 capítulos en las sobremesas de Antena 3. Todo un hito pues además lo hace siendo la serie diaria líder y la ficción más vista de toda la televisión actual. Una conmemoración que ha coincidido además con el punto culmen de varias de sus tramas con el descubrimiento por parte de Damián de la verdad sobre la muerte de su hijo Jesús y con el asesinato de Don Pedro como venganza.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel conseguía reconquistar a Isabel y que esta desista de avisar a los De La Reina de los secretos de su prometido. El problema es que para conseguirlo ha tenido que contarle todo su plan de venganza por lo que se encuentra en una situación complicada si su prometida le descubre.

Irene trataba de buscar entre las pertenencias de su hermano alguna pista sobre el paradero de José y no dudaba en proponerle a su hija que se vaya a vivir con ella a la mansión de Toledo. Pero Cristina le decía a su madre que está pensando en marcharse pues se ha enamorado de Luis y no debe seguir trabajando a su lado. Además planea vender sus acciones en la fábrica lo que podría alterar los equilibrios de poder.

Después de que Gabriel haya estado fuera varias noches empieza a estar contra las cuerdas. Por un lado, Begoña se mostraba bastante recelosa por la actitud del abogado y sus intentos por reconquistarla. Mientras que María le advertía a su socio de que tanto Damián como Andrés están empezando a desconfiar de él.

Raúl recibía una propuesta de "El cuerdas" pues le ofrecía ser el sustituto de un piloto en las pruebas de las carreras. Una oferta que al ex chófer le hacía mucha ilusión pero es consciente de que eso le puede alejar de Claudia. Por ello, optaba por guardar de momento silencio igual que hacía ella con el dinero que va a recibir por herencia de don Pedro. Asimismo, Gaspar le aconsejaba a Raúl que no acepte ese trabajo.

Marta no aguantaba más y decidía abrirse con Andrés confesándole toda la verdad sobre lo que pasó con Santiago en la casa de los montes y que después de su asesinato sabe que Fina nunca volverá.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 407 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 3 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 407 de 'Sueños de Libertad'

Andrés, Gabriel y Damián en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel se ve acorralado por todos ante su desaparición durante las últimas noches y trata de buscar excusas sobre sus viajes a Madrid para conseguir disipar las sospechas de Andrés y Damián.

Cristina le cuenta a Luis sus intenciones de marcharse de la colonia y el se queda descolocado al pensar que puede perder para siempre a la joven cuando Luz les descubre juntos. Tras ello, Cristina decide visitar a Luz en el dispensario para contarle la verdad sobre su beso. Y después, Luz y Luis vuelven a vivir un tenso momento.

Gaspar acude a casa de los De La Reina para contarle a Manuela que ha decidido quedarse en Toledo y seguir con la cantina y le propone retomar su amistad. Por su parte, Raúl decide hacer caso omiso a los consejos del dueño de la cantina y acepta la oferta de "El Cuerdas" para ser piloto en pruebas de las carreras. Eso sí no duda en ocultárselo a Claudia para evitar problemas con ella y le dice que se va a quedar en el taller trabajando. Algo que provoca que ella se empiece a arrepentir de no contarle a su pareja lo de su sueldo vitalicio.

Pelayo no duda en recriminarle a Marta que le haya contado todo lo que pasó con el asesinato de Santiago a Andrés. Por su parte, Irene acude a Damián para que le ayude a encontrar el paradero de José ahora que tienen un nuevo hilo del que tirar gracias al inspector.

Tasio respira por fin al ver que se resuelven algunos problemas de la empresa. Por último Begoña decide ocultarle a Gabriel sus sospechas de que puede estar embarazada pues no termina de fiarse de las excusas del abogado sobre sus viajes a Madrid.