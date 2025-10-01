'Sueños de Libertad', avance capítulo del jueves 2 de octubre: La verdad sobre la muerte de Santiago

'Sueños de libertad' está de celebración pues la semana pasada cumplía 400 capítulos en las sobremesas de Antena 3. Todo un hito pues además lo hace siendo la serie diaria líder y la ficción más vista de toda la televisión actual. Una conmemoración que ha coincidido además con el punto culmen de varias de sus tramas con el descubrimiento por parte de Damián de la verdad sobre la muerte de su hijo Jesús y con el asesinato de Don Pedro como venganza.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', después de que Gema la expulsara de la colonia, Isabel se mantenía por los alrededores y espiaba a su prometido mientras hablaba con Tasio. Es entonces cuando la ex secretaria descubría la verdadera identidad de su pareja. Tras ello, Isabel no dudaba en encararse con Gabriel y pese a las excusas del abogado no conseguía convencerla.

Damián y Pelayo se enteraban de la decisión de Marta de dejar su trabajo en la empresa y ambos tratan de convencerla para que se eche para atrás pero aunque no les hace gracia decidían apoyarla. Para evitar problemas y habladurías acordaban decir que Marta se aparta de su trabajo porque está centrada en la carrera política de su marido.

Digna, Irene, Cristina y Claudia se reunían en la casa de los Carpena ante la apertura del testamento de don Pedro. Y las últimas voluntades del empresario caían como un jarro de agua fría pues le deja todas las acciones de Perfumerías de la Reina a su sobrina Cristina mientras Claudia recibirá un sueldo vitalicio de 9.000 pesetas al mes. Irene se quedaba con la mansión de Toledo mientras que la casa de Madrid va a parar a las monjas. Y Digna recibía una carta y la confesión firmada de Jesús. Tras ello, la mujer decidía quemarla. Y cuando Digna le contaba la verdad sobre la muerte de Jesús, Irene decidía hablar con Damián para saber lo que pasó la noche en la que don Pedro murió.

Gabriel se abría con María y le confesaba la situación que atraviesa después de que Isabel haya descubierto todos sus secretos y su verdadera identidad. Ella le aconsejaba que si quiere recuperar a Isabel tiene que pedirle perdón y recurrir a su amor para conseguir manipularla y ganársela si no quiere que su plan de acabar con los De La Reina se vaya al garete. Después, Begoña y Julia interrumpían al abogado cuando se preparaba para encontrarse con Isabel y Gabriel terminaba pagándolo con la niña.

En la tienda, Gema proponía hacer un anuncio para televisión para relanzar las ventas de Pasión Oculta y aunque no estaba convencida del todo, Carmen aceptaba y contactaba con la actriz Emma Govantes para que sea la imagen de la colonia. Mientras, en la cantina Tasio y Claudia se despedían de Gaspar aunque parece que finalmente el dueño ha recapacitado y puede dar marcha atrás a su decisión de traspasar el negocio.

Por último, Gabriel trataba de recuperar a Isabel cuando ella está dispuesta a llamar a los De La Reina para contarles toda la verdad sobre el abogado. Pero finalmente él conseguía manipular a su prometida.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 406 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 2 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 406 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel consigue reconquistar a Isabel y que esta desista de avisar a los De La Reina de los secretos de su prometido. El problema es que para conseguirlo ha tenido que contarle todo su plan de venganza por lo que se encuentra en una situación complicada si su prometida le descubre.

Irene trata de buscar entre las pertenencias de su hermano alguna pista sobre el paradero de José y no duda en proponerle a su hija que se vaya a vivir con ella a la mansión de Toledo. Pero Cristina le dice a su madre que está pensando en marcharse pues se ha enamorado de Luis y no debe seguir trabajando a su lado. Además planea vender sus acciones en la fábrica lo que podría alterar los equilibrios de poder.

Después de que Gabriel haya estado fuera varias noches empieza a ponerle contra las cuerdas. Por un lado, Begoña se muestra bastante recelosa por la actitud del abogado y sus intentos por reconquistarla. Mientras que María le advierte a su socio de que tanto Damián como Andrés están empezando a desconfiar de él.

Raúl recibe una propuesta de "El cuerdas" pues le ofrece ser el sustituto de un piloto en las pruebas de las carreras. Una oferta que al ex chófer le hace mucha ilusión pero es consciente de que eso le puede alejar de Claudia. Por ello, opta por guardar de momento silencio igual que hace ella con el dinero que va a recibir por herencia de don Pedro. Asimismo, Gaspar le aconseja a Raúl que no acepte ese trabajo.

Marta no aguanta más y decide abrirse con Andrés confesándole toda la verdad sobre lo que pasó con Santiago en la casa de los montes y que después de su asesinato sabe que Fina nunca volverá.