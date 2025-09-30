'Sueños de Libertad', avance del próximo capítulo: Gabriel, desenmascarado y el testamento de don Pedro

'Sueños de libertad' está de celebración pues la semana pasada cumplía 400 capítulos en las sobremesas de Antena 3. Todo un hito pues además lo hace siendo la serie diaria líder y la ficción más vista de toda la televisión actual. Una conmemoración que ha coincidido además con el punto culmen de varias de sus tramas con el descubrimiento por parte de Damián de la verdad sobre la muerte de su hijo Jesús y con el asesinato de Don Pedro como venganza.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras pasar la noche con ella, Gabriel se despedía de Isabel dándole largas cuando le propone disfrutar todo el día juntos. En el desayuno, la ex secretaria de Jesús descubría una fotografía que lo puede cambiar todo pues ve en el periódico una fotografía de su prometido con los De La Reina y decidía llamar a la fábrica para preguntar por él pero nadie dice conocer a Dámaso Úbeda.

Digna se sinceraba con sus hijos y les confesaba toda la verdad sobre la muerte de Jesús después de que Damián le contara que fue don Pedro quién le dejó morir. Una noticia que le aliviaba al no sentirse tan culpable de la muerte de su sobrino. Pero la inminente apertura del testamento de don Pedro la volvía a inquietar.

En la fábrica, Tasio hacía las paces con Andrés y también con Irene entonando el mea culpa por haber pagado con ellos su frustración por no hacerse al puesto de director. Pero ahora se enfrenta a otro revés inesperado con la decisión de Marta de apartarse de su trabajo temporalmente hasta que se recupere de la marcha de Fina. Ambos acordaban que sea Carmen quien la sustituya mientras que Gema asciende a encargada de la tienda.

Por otro lado, Luis hablaba con Joaquín y le confesaba que Cristina ha vuelto a intentar besarle y que los sentimientos de la joven hacia él complican su trabajo en el laboratorio. Mientras, Cristina decidía abrirse con Claudia y le planteaba que quizás tiene que dejar la colonia para olvidarse del Merino. Y en la cantina, Gaspar se preparaba para su último día con una Claudia triste por su marcha. Paralelamente, Luz y Luis tenían un acercamiento con la ayuda del perfumista a su mujer con el ungüento para quemaduras.

Por último, Isabel se presentaba en la colonia y Gema no dudaba en confrontarla y en pedirle que se vaya de allí después de todas las traiciones que les hizo. La ex secretaria le confesaba que solo está buscando a su prometido y Gema decidía ir a avisar a Joaquín pero este está reunido con Gabriel y este se quedaba preocupado al saber que su prometida está por la colonia. Y Begoña empezaba a mostrar síntomas de un posible embarazo.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 405 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 1 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 405 de 'Sueños de Libertad'

El testamento de don Pedro

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', después de que Gema la expulsara de la colonia, Isabel se mantiene por los alrededores y espía a su prometido mientras habla con Tasio. Es entonces cuando la ex secretaria descubre la verdadera identidad de su pareja. Tras ello, Isabel no duda en encararse con Gabriel y pese a las excusas del abogado no consigue convencerla.

Damián y Pelayo se enteran de la decisión de Marta de dejar su trabajo en la empresa y ambos tratan de convencerla para que se eche para atrás pero aunque no les hace gracia deciden apoyarla. Para evitar problemas y habladurías acuerdan decir que Marta se aparta de su trabajo porque está centrada en la carrera política de su marido.

Digna, Irene, Cristina y Claudia se reúnen en la casa de los Carpena ante la apertura del testamento de don Pedro. Y las últimas voluntades del empresario caen como un jarro de agua fría pues le deja todas las acciones de Perfumerías de la Reina a su sobrina Cristina mientras Claudia recibirá un sueldo vitalicio de 9.000 pesetas al mes. Irene solo se queda con la mansión de Toledo mientras que la casa de Madrid va a parar a las monjas. Y Digna recibe una carta y la confesión firmada de Jesús. Tras ello, la mujer decide quemarla. Y cuando Digna le cuenta la verdad sobre la muerte de Jesús, Irene decide hablar con Damián para saber lo que pasó la noche en la que don Pedro murió. Por

Gabriel se abre con María y le confiesa la situación que atraviesa después de que Isabel haya descubierto todos sus secretos y su verdadera identidad. Ella le aconseja que si quiere recuperar a Isabel tiene que pedirle perdón y recurrir a su amor para conseguir manipularla y ganársela si no quiere que su plan de acabar con los De La Reina se vaya al garete. Después, Begoña y Julia interrumpen al abogado cuando se prepara para encontrarse con Isabel y Gabriel termina pagándolo con la niña.

En la tienda, Gema propone hacer un anuncio para televisión para relanzar las ventas de Pasión Oculta y aunque no está convencida del todo, Carmen acepta y contacta con la actriz Emma Govantes para que sea la imagen de la colonia. Mientras, en la cantina Tasio y Claudia se despiden de Gaspar aunque parece que finalmente el dueño ha recapacitado y puede dar marcha atrás a su decisión de traspasar el negocio.

Por último, Gabriel trata de recuperar a Isabel cuando ella está dispuesta a llamar a los De La Reina para contarles toda la verdad sobre el abogado. Pero finalmente él consigue manipular a su prometida.