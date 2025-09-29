'Sueños de Libertad', avance del martes 30 de septiembre: Un regreso que pone a Gabriel contra las cuerdas

'Sueños de libertad' está de celebración pues el pasado miércoles cumplía 400 capítulos en las sobremesas de Antena 3. Todo un hito pues además lo hace siendo la serie diaria líder y la ficción más vista de toda la televisión actual. Una conmemoración que ha coincidido además con el punto culmen de varias de sus tramas con el descubrimiento por parte de Damián de la verdad sobre la muerte de su hijo Jesús y con el asesinato de Don Pedro como venganza.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel sigue obsesionado por descubrir quién era el topo de don Pedro y por tanto la persona que traicionó a los De La Reina y empezaba a sospechar que puede ser Pelayo y decidía interrogarle. Después, Gabriel excluía a María de lo que ha hablado con Pelayo y dejaba plantada a Begoña para reencontrarse con Isabel en el hotel. El explosivo regreso de la ex secretaria va a suponer un giro a la trama, cuando empiece a recelar de las excusas de su prometido.

En el velatorio de don Pedro, Digna se mostraba incapaz de sentir pena por la muerte de quién era su marido. Después, Irene le confesaba a Cristina que don Pedro le ocultó la verdad sobre el paradero de su padre biológico y la joven siente decepción tras ver que su tío la volvió a traicionar antes de morir. Después ella trataba de buscar refugio en Luis pero el perfumista le rechazaba y ella huía avergonzada.

En la fábrica, Tasio sigue sin sentirse cómodo en el puesto de director y más al ver que Andrés está más preparado que él. Pero su hermano le dejaba claro que él no está hecho para estar en un despacho y le animaba a confiar en sí mismo. Paralelamente, Carmen trataba de reforzar la autoestima de su marido.

Marta, rota de dolor decidía guardar todas las cosas de Fina en la habitación en la que hacía el revelado de fotos. Pelayo la descubría y la pareja terminaba teniendo un fuerte enfrentamiento cuando él le decía a su mujer que debe aceptar que su amada no volverá. Por su parte, Manuela trataba de animar tanto a Claudia como a Damián después del entierro de don Pedro.

Luis y Joaquín se mostraban inquietos por la posible denuncia que pueda hacer Damián a su madre y no dudaban en presionarle para saber cuál es su postura. Tras ello, Damián acudía a casa de los Merino y allí decidía contarle a Digna que fue don Pedro quién dejó morir a Jesús. Él le dejaba claro que no la va a denunciar pero no puede perdonarle que no contara nada hasta ahora.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 404 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 30 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 404 de 'Sueños de Libertad'

Marta y Tasio en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras pasar la noche con ella, Gabriel se despide de Isabel dándole largas cuando le propone disfrutar todo el día juntos. En el desayuno, la ex secretaria de Jesús descubre una fotografía que lo puede cambiar todo pues ve en el periódico una fotografía de su prometido con los De La Reina y decide llamar a la fábrica para preguntar por él pero nadie dice conocer a Dámaso Úbeda.

Digna se sincera con sus hijos y les confiesa toda la verdad sobre la muerte de Jesús después de que Damián le contara que fue don Pedro quién le dejó morir. Una noticia que le alivia al no sentirse tan culpable de la muerte de su sobrino. Pero la inminente apertura del testamento de don Pedro la vuelve a inquietar.

En la fábrica, Tasio hace las paces con Andrés y también con Irene entonando el mea culpa por haber pagado con ellos su frustración por no hacerse al puesto de director. Pero ahora se enfrenta a otro revés inesperado con la decisión de Marta de apartarse de su trabajo temporalmente hasta que se recupere de la marcha de Fina. Ambos acuerdan que sea Carmen quien la sustituya mientras que Gema asciende a encargada de la tienda.

Por otro lado, Luis habla con Joaquín y le confiesa que Cristina ha vuelto a intentar besarle y que los sentimientos de la joven hacia él complican su trabajo en el laboratorio. Mientras, Cristina decide abrirse con Claudia y le plantea que quizás tiene que dejar la colonia para olvidarse del Merino. Y en la cantina, Gaspar se prepara para su último día con una Claudia triste por su marcha. Paralelamente, Luz y Luis tienen un acercamiento con la ayuda del perfumista a su mujer con el ungüento para quemaduras.

Por último, Isabel se presenta en la colonia y Gema no duda en confrontarla y en pedirle que se vaya de allí después de todas las traiciones que les hizo. La ex secretaria le confiesa que solo está buscando a su prometido y Gema decide ir a avisar a Joaquín pero este está reunido con Gabriel y este se queda preocupado al saber que su prometida está por la colonia. Y Begoña empieza a mostrar síntomas de un posible embarazo.