Sueños de Libertad', avance del lunes 29 de septiembre: Un regreso que nadie imagina y que da un vuelco

'Sueños de libertad' está de celebración pues este miércoles cumplía 400 capítulos en las sobremesas de Antena 3. Todo un hito pues además lo hace siendo la serie diaria líder y la ficción más vista de toda la televisión actual. Una conmemoración que ha coincidido además con el punto culmen de varias de sus tramas con el descubrimiento por parte de Damián de la verdad sobre la muerte de su hijo Jesús y con el asesinato de Don Pedro como venganza.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Irene descubría que su hermano ha fallecido justo cuando estaba Damián con él en la habitación. Por ello, empieza a sospechar de que el De La Reina pudiera tener que ver con la muerte de don Pedro. Mientras, Digna empezaba a temer con que Damián tome medidas y le denuncie a la guardia civil.

Gabriel trataba de recomponer su relación con Begoña después de que le rechazara cuando ella le preguntó por su padre y ella también le pedía perdón por no haber tenido tacto con el asunto y ambos terminaban besándose.

Irene acudía a contarle a Cristina que don Pedro ha muerto y su hija no dudaba en apoyarle en estos duros momentos. Paralelamente, Damián informaba a toda la familia del fallecimiento de Carpena. Tras ello, el De La Reina no dudaba en tener una conversación con Andrés por su inquietud sobre que salga a la luz lo que pasó con don Pedro.

En la fábrica, Tasio sigue estando completamente sobrepasado con el cargo de director y Carmen no dudaba en apoyarle. Pero la encargada de la tienda también defendía a Marta ante lo sucedido con la venta privada pues es consciente de lo mal que lo está pasando la De La Reina desde la marcha de Fina y le comentaba lo sucedido a Andrés. Mientras, Luz y Begoña celebraban que han conseguido un ungüento que han desarrollado.

Gabriel no para de darle vueltas a lo del topo de don Pedro y empieza a pensar que pudo ser Marta. Por último, tras su conversación con Carmen, Andrés no dudaba en preocuparse por el estado de Marta y sus problemas con el alcohol pues todo puede terminar afectando a su trabajo en la fábrica.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 403 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 29 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 403 de 'Sueños de Libertad'

Pelayo y Marta en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel sigue obsesionado por descubrir quién era el topo de don Pedro y por tanto la persona que traicionó a los De La Reina y empieza a sospechar que puede ser Pelayo y decide interrogarle. Después, Gabriel excluye a María de lo que ha hablado con Pelayo y deja plantada a Begoña para reencontrarse con Isabel en el hotel. El explosivo regreso de la ex secretaria va a suponer un giro a la trama, cuando empiece a recelar de las excusas de su prometido.

En el velatorio de don Pedro, Digna se muestra incapaz de sentir pena por la muerte de quién era su marido. Después, Irene le confiesa a Cristina que don Pedro le ocultó la verdad sobre el paradero de su padre biológico y la joven siente decepción tras ver que su tío la volvió a traicionar antes de morir. Después ella trata de buscar refugio en Luis pero el perfumista le rechaza y ella huye avergonzada.

En la fábrica, Tasio sigue sin sentirse cómodo en el puesto de director y más al ver que Andrés está más preparado que él. Pero su hermano le deja claro que él no está hecho para estar en un despacho y le anima a confiar en sí mismo. Paralelamente, Carmen trata de reforzar la autoestima de su marido.

Marta, rota de dolor decide guardar todas las cosas de Fina en la habitación en la que hacía el revelado de fotos. Pelayo la descubre y la pareja termina teniendo un fuerte enfrentamiento cuando él le dice a su mujer que debe aceptar que su amada no volverá. Por su parte, Manuela trata de animar tanto a Claudia como a Damián después del entierro de don Pedro.

Luis y Joaquín se muestran inquietos por la posible denuncia que pueda hacer Damián a su madre y no dudan en presionarle para saber cuál es su postura. Tras ello, Damián acude a casa de los Merino y allí decide contarle a Digna que fue don Pedro quién dejó morir a Jesús. Él le deja claro que no la va a denunciar pero no puede perdonarle que no contara nada hasta ahora.