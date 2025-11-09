'Sueños de Libertad', avance semanal capítulos del 10 al 14 de noviembre: Una alianza inesperada y la investigación de Andrés

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 después de que recientemente anotara su máximo histórico. Además la serie recibe esta semana a dos nuevos personajes que servirán para revolucionar algunas de las tramas. Se trata de Cloe Dubois (Antea Rodríguez), la representante de Brossard que llega a Perfumerías De La Reina y de Mari Paz (Aicha Villaverde), una joven inquietante que llega a la colonia como nueva encargada de la Casa Cuna. Todo después de las marchas de Raúl (Jaime Gutiérrez) y de Irene Carpena (Ana Labordeta).

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Tasio se veía obligado a cumplir con la orden de Brossard de despedir a la mitad de la plantilla por muy doloroso que le es tener que decidir a quiénes despedir de la fábrica. El primero en ser despedido era Chema dejando a su cuñado fuera de juego.

Digna y Begoña compartían su gran preocupación sobre la actitud de Julia ahora que sabe que su madre está embarazada y se va a casar con Gabriel. Y es que parecía que la niña no asume que va a tener un hermanito y las dos llegaban a la conclusión de que hay que encontrar la manera de que afronte la situación. Y después, Digna le pedía a Teo que le ayude para saber que le pasa a la niña.

Cloe Dubois irrumpía en la tienda con claras intenciones de cambiar la forma de trabajar y no dudaba en anunciar a Carmen, Gema y Claudia que ahora iban a trabajar con comisión generando gran incertidumbre entre las dependientas pues ven peligrar su trabajo ahora que los franceses quieren deshacerse de la mitad de la fábrica.

Pese a que María y Damián trataban de frenar a Andrés para que vuelva a la fábrica y a la sala de calderas, el ex militar no dudaba en actuar por su cuenta para tratar de recuperar la memoria sobre todo lo que pasó aquel día, pues pensaba que entre escombros puede recordar todo lo que no recuerda del accidente poniendo así contra las cuerdas a Gabriel.

Pelayo decidía por fin visitar a Eladio en prisión para poner fin al chantaje al que tiene sometida a Marta. El delincuente no dudaba en amenazar al gobernador civil con destapar su verdadera identidad sexual y la de su mujer si no le saca de la prisión.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 10 al viernes 14 de noviembre:

Capítulo 433 de 'Sueños de Libertad' - Lunes 10 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Pelayo tranquiliza a Marta asegurándole que ya ha solucionado el problema de Eladio al trasladarle a otra cárcel en la que está completamente aislado para demostrarle que no puede jugar con ellos. Él le deja claro que tienen que actuar como un equipo para mantener sus secretos guardados.

Tasio continúa con los despidos que le ordenaron los franceses y Joaquín se enfrenta con él por rendirse. Tras ello, el Merino decide reunirse con Cloe para pedirle que recapacite pero ella termina degradándole tras humillarle. También Marta se enfrenta con la francesa al descubrir todos los cambios de la tienda sin consultarla.

Digna visita a Begoña para contarle el motivo por el que Begoña esté tan rara y le desvela que la niña teme perder su cariño y atención por la llegada del bebé. Mientras, Andrés comparte con Luis y Gaspar todos los recuerdos sobre el día del accidente que le atormentan y más al pensar que un trabajador falleció por su culpa.

En plena incertidumbre, Cloe le comunica a Tasio que Brossard quiere acelerar las obras para que la fábrica pueda retomar la producción lo antes posible. Algo que podría implicar la readmisión de los despedidos. Pero Chema decide irse a París para buscar nuevas opciones pese a que tanto su hermana como Claudia tratan de convencerle que se quede.

Gabriel regresa de Francia con malas noticias para Damián sobre los intereses de Brossard mientras que sorprende a Begoña y Julia con regalos. Aunque la niña se muestra muy fría y distante con él. Tras ello, Begoña toma una decisión muy importante sobre la adopción de la niña para que no sienta que la desplazan con la llegada del bebé.

Capítulo 434 de 'Sueños de Libertad' - Martes 11 de noviembre

María sigue mejorando en su recuperación con las piernas y Gabriel se reencuentra con ella tras su vuelta de París. El abogado le pide dejar atrás todos sus enfrentamientos para seguir con su plan pues la necesita tener de su lado para completar su venganza con Damián y con los De La Reina pero ella le recuerda que Julia y Andrés tienen que quedar libres como pactaron y también que le debe un puesto en la empresa.

Joaquín comunica a su familia que Cloe le ha degradado y le ha vuelto a poner como encargado jefe de la fábrica tras su desencuentro. Tanto Digna como Gema empiezan a preocuparse por el futuro económico de la familia. Mientras, en la tienda la nueva manera de trabajar provoca conflictos tanto entre las empleadas como con las clientas. Carmen tiene que intervenir tras un choque entre Claudia y Gema.

En la cantina, Mari Paz se abre con Claudia y le confiesa sus problemas económicos y toda su vida personal que le ha llevado a estar en la situación que atraviesa. Claudia trata de consolarla pero en lugar de conseguir un acercamiento provoca que la joven se vaya corriendo.

Cloe anuncia a Marta y Joaquín la cancelación del 25 aniversario de Lavanda de La Reina y a cambio utilizar Lavanda Del Rey para conmemorar la alianza entre Brossard y ellos. Por otro lado, la francesa acude al dispensario para anunciar que han decidido eliminar el puesto de enfermera, con lo que Begoña será despedida.

Begoña habla con Damián para comunicarle su deseo de adoptar a Julia, algo a lo que el patriarca reacciona bastante escéptico pues no quiere perder a su nieta. Después, el De La Reina decide desahogarse con Digna que también comparte sus dudas ante la adopción de la pequeña. Y finalmente, Damián termina sufriendo un síncope que hace que sea trasladado al dispensario. Allí descubre como los franceses están transformando su empresa. Mientras Joaquín no aguanta más y presenta su dimisión.

Capítulo 435 de 'Sueños de Libertad' - Miércoles 12 de noviembre

Pelayo muestra su gran preocupación por el estado de salud de Damián y propone llevarlo al hospital, pero Marta le deja claro a su marido que lo que le pasa a su padre es que está muerto de pena por los cambios y la traición de Brossard. Tras recuperarse, el patriarca da un paso atrás y comunica a Begoña que acepta que adopte a Julia pues piensa que es lo mejor para la pequeña y cuando la niña se entera muestra gran felicidad.

Joaquín comunica a su familia que ha presentado su dimisión a Cloe provocando que Gema reaccione con gran cabreo pues teme que todo esto termine llevándose por delante su futuro. Por si fuera poco, en la tienda, el nuevo sistema de trabajo sigue generando enfrentamientos entre Gema y Claudia. Después, la mujer de Joaquín confiesa que ahora que su marido ha dimitido necesita más dinero conmoviendo a sus compañeras. Aunque finalmente Gema y Joaquín se reconcilian.

Cloe anuncia a Luis y a Cristina que ha decidido enviar las fórmulas de las fragancias más exclusivas a París para que se encarguen allí de terminarlas. Mientras a los perfumistas españoles les pide que se hagan cargo de perfumes más comerciales. Y mientras Cristina acepta la decisión, Luis se siente completamente humillado y degradado. Por su parte, Claudia le pregunta a Manuela sobre a quién debe contratar para la casa cuna y su tía le pide que priorice sobre los niños.

En el dispensario, Luz le comunica a Begoña que los franceses han decidido despedirla. Pero la doctora no se da por vencida y quiere seguir luchando para conseguir que cambien de parecer. Aunque la enfermera prefiere aceptar la realidad y aprovechar que ahora tiene más tiempo para centrarse en su próxima boda y en el nacimiento de su hijo.

Damián comunica a Andrés y María la decisión de Begoña de adoptar a Julia desatando la ira y la frustración de María pues su sueño de convertirse en madre se desbarata. Mientras, Andrés felicita a Begoña recordando lo felices que eran en el pasado pensando en formar su propia familia. Finalmente, Cloe reúne a todos los socios para anunciar que el nuevo director será Gabriel. Pero él rechaza la propuesta y se marcha de la junta.

Capítulo 436 de 'Sueños de Libertad' - Jueves 13 de noviembre

Julia muestra su entusiasmo ante la noticia de la adopción de Begoña y Gabriel y no duda en compartirla con Digna. Sin embargo, la abuela no reacciona de la manera que ella esperaba pues la mujer teme lo que pueda suponer para su nieta esta decisión. Tras ello, Digna no duda en reprocharle a Damián que haya cambiado de parecer sin consultarla.

Cloe trata de preguntarle a Marta por qué cree que Gabriel ha rechazado el cargo y ella no duda en decirle que su primo Joaquín ha sido imprescindible estos años y estaba más preparado que su primo. Y no duda en pedirle que recupere a Joaquín mientras la francesa le sorprende al decir que su primera opción para dirigir la empresa fue ella.

Después, Damián y Marta deciden convencer a Gabriel para que acepte el puesto de director en la empresa. Él sigue reticente pero termina aceptando con una condición: poder imponer sus ideas y decisiones frente a Brossard. Así, no duda en presentarse como salvador ante todos al pedir que cesen los despidos masivos.

Joaquín recibe por sorpresa una oferta de Floral para contratarle como jefe de producción a cambio de un sueldo goloso que podría aliviar su situación económica. Pero el Merino no termina de tener muy claro si debe aceptar la oferta o no. Mientras, Teo muestra su malestar ante la situación de la familia con la dimisión de su padre adoptivo.

Andrés recibe una llamada de Enriqueta provocando que empiece a recordar cosas que tenía olvidadas cuando ella le menciona una carta. El De La Reina empieza a tener flashback de todo lo que tenía olvidado. Tras ello, Andrés trata de encontrar la carta y Manuela le revela que se la dio a María por lo que no duda en interrogar a su mujer y termina dándose cuenta de que le está mintiendo.

Capítulo 437 de 'Sueños de Libertad' - Viernes 14 de noviembre

Tras la llamada de Enriqueta, Andrés no para de darle vueltas a sus recuerdos y trata de darles respuesta mientras sus sospechas hacia Gabriel y su desconfianza sigue creciendo y más ahora que ha descubierto que su primo ha decidido aceptar el puesto de director. Y Digna no duda en hablar con Begoña para entender su decisión de adoptar a Julia.

En la colonia, todos los cambios de Brossard en Perfumerías De La Reina están empezando a generar tensiones entre todos. La decisión de vender productos de la fábrica francesa en la tienda provoca un fuerte malestar entre las dependientas. Y la noticia de que los productos más exclusivos se venderán en París genera más incertidumbre al sentir que los intereses de la empresa ya no son los mismos.

Por su parte, Claudia, tras valorar a todas las candidatas para ponerse al frente de la casa cuna toma la decisión de contratar a Mari Paz pues considera que es la persona ideal para cuidar de los niños.

En la fábrica, Gabriel pide a Tasio que se encargue de la supervisión de las obras y no duda también en decirle a Marta que la necesita de su lado. Después, consciente de que Andrés está empezando a recordar no duda en visitar a Remedios en la cárcel para tratar de arreglar todo lo que puede suponer un problema ahora que es el director y pueda poner en riesgo su plan de fulminar a los De La Reina.

Cristina recibe la inesperada visita de Beltrán, el que iba a ser su marido, antes de dejar Madrid y llegar a Toledo. El hombre regresa para comunicarle que se va a casar con Loreto y ella trata de mostrarse feliz por él y le desea lo mejor para su futuro.