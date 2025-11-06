'Sueños de Libertad', avance capítulo del viernes 7 de noviembre: El despido colectivo de varios personajes

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 después de que recientemente anotara su máximo histórico. Además la serie recibe esta semana a dos nuevos personajes que servirán para revolucionar algunas de las tramas. Se trata de Cloe Dubois (Antea Rodríguez), la representante de Brossard que llega a Perfumerías De La Reina y de Mari Paz (Aicha Villaverde), una joven inquietante que llega a la colonia como nueva encargada de la Casa Cuna. Todo después de las marchas de Raúl (Jaime Gutiérrez) y de Irene Carpena (Ana Labordeta).

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', después de que María se pusiera de pie ante Andrés y le mostrara como ya puede caminar, el De La Reina seguía impactado y no dudaba en tantear ante las dudas que tiene sobre cómo ha podido pasar. Ella le mentía y le confesaba que empezó a poder moverse el mismo día del accidente pero su versión no convence nada a su marido.

Marta decidía confesarle a Pelayo el chantaje al que le está sometiendo Eladio y tras descubrirlo, él reaccionaba con cierto miedo al futuro y con enfado porque no se lo haya contado hasta ahora. No obstante, le prometía que va a intervenir para que el delincuente les deje tranquilos.

Claudia entrevistaba a Mari Paz, una joven que llega a la colonia interesada en poder ponerse al frente de la casa cuna. Y rápidamente ambas parecen conectar. Por su parte, Marta no dudaba en entrevistarse con Cloé Dubois y parece ver que entre ambas puede haber cierta complicidad. La representante de Brossard le pedía a la De La Reina que se reincorpore a su trabajo de forma inmediata y ella empieza a plantearse que quizás piensa en ella como nueva directora.

Andrés no dudaba en hablar con Luz para tratar de resolver las dudas que tiene sobre la recuperación de María pero la doctora no sabe a qué se puede deber. Después, Luz compartía con Begoña las sospechas de Andrés pero le pedía que se mantenga al margen sino quiere provocar problemas en la recuperación del De La Reina.

Don Agustín se disculpaba con Begoña por la actitud que tuvo con ella cuando se enteró de que estaba embarazada y le ofrecía incluso oficiar su boda con Gabriel y ella no dudaba en dejarle claro que no va a permitir que vuelva a manipular a Julia y a entrometerse en la vida de la familia. Y finalmente, Cloé Dubois le ordenaba a Tasio que tiene que despedir a la mitad de los trabajadores como medida para salvar la empresa y le dejaba claro que a él se le va a recolocar. Y después, Damián volvía a mostrar su indignación ante la francesa.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 432 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 7 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 432 de 'Sueños de Libertad' del viernes, 7 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Tasio se ve obligado a cumplir con la orden de Brossard de despedir a la mitad de la plantilla por muy doloroso que le es tener que decidir a quiénes despedir de la fábrica. El primero en ser despedido es Chema dejando a su cuñado fuera de juego.

Digna y Begoña comparten su gran preocupación sobre la actitud de Julia ahora que sabe que su madre está embarazada y se va a casar con Gabriel. Y es que parece que la niña no asume que va a tener un hermanito y las dos llegan a la conclusión de que hay que encontrar la manera de que afronte la situación. Y después, Digna le pide a Teo que le ayude para saber que le pasa a la niña.

Cloe Dubois irrumpe en la tienda con claras intenciones de cambiar la forma de trabajar y no duda en anunciar a Carmen, Gema y Claudia que ahora van a trabajar con comisión generando gran incertidumbre entre las dependientas pues ven peligrar su trabajo ahora que los franceses quieren deshacerse de la mitad de la fábrica.

Pese a que María y Damián tratan de frenar a Andrés para que vuelva a la fábrica y a la sala de calderas, el ex militar no duda en actuar por su cuenta para tratar de recuperar la memoria sobre todo lo que pasó aquel día, pues piensa que entre escombros puede recordar todo lo que no recuerda del accidente poniendo así contra las cuerdas a Gabriel.

Pelayo decide por fin visitar a Eladio en prisión para poner fin al chantaje al que tiene sometida a Marta. El delincuente no duda en amenazar al gobernador civil con destapar su verdadera identidad sexual y la de su mujer si no le saca de la prisión.