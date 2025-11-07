'Sueños de Libertad', avance capítulo del lunes 10 de noviembre: Un regreso, más despidos y la decisión de Begoña

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 después de que recientemente anotara su máximo histórico. Además la serie recibe esta semana a dos nuevos personajes que servirán para revolucionar algunas de las tramas. Se trata de Cloe Dubois (Antea Rodríguez), la representante de Brossard que llega a Perfumerías De La Reina y de Mari Paz (Aicha Villaverde), una joven inquietante que llega a la colonia como nueva encargada de la Casa Cuna. Todo después de las marchas de Raúl (Jaime Gutiérrez) y de Irene Carpena (Ana Labordeta).

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Tasio se veía obligado a cumplir con la orden de Brossard de despedir a la mitad de la plantilla por muy doloroso que le es tener que decidir a quiénes despedir de la fábrica. El primero en ser despedido era Chema dejando a su cuñado fuera de juego.

Digna y Begoña compartían su gran preocupación sobre la actitud de Julia ahora que sabe que su madre está embarazada y se va a casar con Gabriel. Y es que parecía que la niña no asume que va a tener un hermanito y las dos llegaban a la conclusión de que hay que encontrar la manera de que afronte la situación. Y después, Digna le pedía a Teo que le ayude para saber que le pasa a la niña.

Cloe Dubois irrumpía en la tienda con claras intenciones de cambiar la forma de trabajar y no dudaba en anunciar a Carmen, Gema y Claudia que ahora iban a trabajar con comisión generando gran incertidumbre entre las dependientas pues ven peligrar su trabajo ahora que los franceses quieren deshacerse de la mitad de la fábrica.

Pese a que María y Damián trataban de frenar a Andrés para que vuelva a la fábrica y a la sala de calderas, el ex militar no dudaba en actuar por su cuenta para tratar de recuperar la memoria sobre todo lo que pasó aquel día, pues pensaba que entre escombros puede recordar todo lo que no recuerda del accidente poniendo así contra las cuerdas a Gabriel.

Pelayo decidía por fin visitar a Eladio en prisión para poner fin al chantaje al que tiene sometida a Marta. El delincuente no dudaba en amenazar al gobernador civil con destapar su verdadera identidad sexual y la de su mujer si no le saca de la prisión.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 433 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 10 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 433 de 'Sueños de Libertad' del lunes, 10 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Pelayo tranquiliza a Marta asegurándole que ya ha solucionado el problema de Eladio al trasladarle a otra cárcel en la que está completamente aislado para demostrarle que no puede jugar con ellos. Él le deja claro que tienen que actuar como un equipo para mantener sus secretos guardados.

Tasio continúa con los despidos que le ordenaron los franceses y Joaquín se enfrenta con él por rendirse. Tras ello, el Merino decide reunirse con Cloe para pedirle que recapacite pero ella termina degradándole tras humillarle. También Marta se enfrenta con la francesa al descubrir todos los cambios de la tienda sin consultarla.

Digna visita a Begoña para contarle el motivo por el que Begoña esté tan rara y le desvela que la niña teme perder su cariño y atención por la llegada del bebé. Mientras, Andrés comparte con Luis y Gaspar todos los recuerdos sobre el día del accidente que le atormentan y más al pensar que un trabajador falleció por su culpa.

En plena incertidumbre, Cloe le comunica a Tasio que Brossard quiere acelerar las obras para que la fábrica pueda retomar la producción lo antes posible. Algo que podría implicar la readmisión de los despedidos. Pero Chema decide irse a París para buscar nuevas opciones pese a que tanto su hermana como Claudia tratan de convencerle que se quede.

Gabriel regresa de Francia con malas noticias para Damián sobre los intereses de Brossard mientras que sorprende a Begoña y Julia con regalos. Aunque la niña se muestra muy fría y distante con él. Tras ello, Begoña toma una decisión muy importante sobre la adopción de la niña para que no sienta que la desplazan con la llegada del bebé.