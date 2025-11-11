'Sueños de libertad', avance del capítulo del miércoles 12 de noviembre: Begoña, despedida y un giro sorpresa

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 después de que recientemente anotara su máximo histórico. Además la serie recibe esta semana a dos nuevos personajes que servirán para revolucionar algunas de las tramas. Se trata de Cloe Dubois (Antea Rodríguez), la representante de Brossard que llega a Perfumerías De La Reina y de Mari Paz (Aicha Villaverde), una joven inquietante que llega a la colonia como nueva encargada de la Casa Cuna. Todo después de las marchas de Raúl (Jaime Gutiérrez) y de Irene Carpena (Ana Labordeta).

En el último capítulo de 'Sueños de libertad, María seguía mejorando en su recuperación con las piernas y Gabriel se reencontraba con ella tras su vuelta de París. El abogado le pedía dejar atrás todos sus enfrentamientos para seguir con su plan pues la necesita tener de su lado para completar su venganza con Damián y con los De La Reina pero ella le recordaba que Julia y Andrés tienen que quedar libres como pactaron y también que le debía un puesto en la empresa.

Joaquín comunicaba a su familia que Cloe le ha degradado y le ha vuelto a poner como encargado jefe de la fábrica tras su desencuentro. Tanto Digna como Gema empezaban a preocuparse por el futuro económico de la familia. Mientras, en la tienda la nueva manera de trabajar provocaba conflictos tanto entre las empleadas como con las clientas. Carmen tiene que intervenir tras un choque entre Claudia y Gema.

En la cantina, Mari Paz se abría con Claudia y le confesaba sus problemas económicos y toda su vida personal que le ha llevado a estar en la situación que atraviesa. Claudia trataba de consolarla pero en lugar de conseguir un acercamiento provocaba que la joven se fuera corriendo.

Cloe anunciaba a Marta y Joaquín la cancelación del 25 aniversario de Lavanda de La Reina y a cambio utilizar Lavanda Del Rey para conmemorar la alianza entre Brossard y ellos. Por otro lado, la francesa acudía al dispensario para anunciar que han decidido eliminar el puesto de enfermera, con lo que Begoña será despedida.

Begoña hablaba con Damián para comunicarle su deseo de adoptar a Julia, algo a lo que el patriarca reaccionaba bastante escéptico pues no quiere perder a su nieta. Después, el De La Reina decidía desahogarse con Digna que también compartía sus dudas ante la adopción de la pequeña. Y finalmente, Damián terminaba sufriendo un síncope que hace que sea trasladado al dispensario. Allí descubría como los franceses están transformando su empresa. Mientras Joaquín no aguantaba más y presentaba su dimisión.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 435 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 11 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 435 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Pelayo muestra su gran preocupación por el estado de salud de Damián y propone llevarlo al hospital, pero Marta le deja claro a su marido que lo que le pasa a su padre es que está muerto de pena por los cambios y la traición de Brossard. Tras recuperarse, el patriarca da un paso atrás y comunica a Begoña que acepta que adopte a Julia pues piensa que es lo mejor para la pequeña y cuando la niña se entera muestra gran felicidad.

Joaquín comunica a su familia que ha presentado su dimisión a Cloe provocando que Gema reaccione con gran cabreo pues teme que todo esto termine llevándose por delante su futuro. Por si fuera poco, en la tienda, el nuevo sistema de trabajo sigue generando enfrentamientos entre Gema y Claudia. Después, la mujer de Joaquín confiesa que ahora que su marido ha dimitido necesita más dinero conmoviendo a sus compañeras. Aunque finalmente Gema y Joaquín se reconcilian.

Cloe anuncia a Luis y a Cristina que ha decidido enviar las fórmulas de las fragancias más exclusivas a París para que se encarguen allí de terminarlas. Mientras a los perfumistas españoles les pide que se hagan cargo de perfumes más comerciales. Y mientras Cristina acepta la decisión, Luis se siente completamente humillado y degradado. Por su parte, Claudia le pregunta a Manuela sobre a quién debe contratar para la casa cuna y su tía le pide que priorice sobre los niños.

En el dispensario, Luz le comunica a Begoña que los franceses han decidido despedirla. Pero la doctora no se da por vencida y quiere seguir luchando para conseguir que cambien de parecer. Aunque la enfermera prefiere aceptar la realidad y aprovechar que ahora tiene más tiempo para centrarse en su próxima boda y en el nacimiento de su hijo.

Damián comunica a Andrés y María la decisión de Begoña de adoptar a Julia desatando la ira y la frustración de María pues su sueño de convertirse en madre se desbarata. Mientras, Andrés felicita a Begoña recordando lo felices que eran en el pasado pensando en formar su propia familia. Finalmente, Cloe reúne a todos los socios para anunciar que el nuevo director será Gabriel. Pero él rechaza la propuesta y se marcha de la junta.