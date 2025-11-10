'Sueños de libertad', avance del capítulo del martes 11 de noviembre: El despido de Begoña y la dimisión de Joaquín

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 después de que recientemente anotara su máximo histórico. Además la serie recibe esta semana a dos nuevos personajes que servirán para revolucionar algunas de las tramas. Se trata de Cloe Dubois (Antea Rodríguez), la representante de Brossard que llega a Perfumerías De La Reina y de Mari Paz (Aicha Villaverde), una joven inquietante que llega a la colonia como nueva encargada de la Casa Cuna. Todo después de las marchas de Raúl (Jaime Gutiérrez) y de Irene Carpena (Ana Labordeta).

En el último capítulo de 'Sueños de libertad, Pelayo tranquilizaba a Marta asegurándole que ya ha solucionado el problema de Eladio al trasladarle a otra cárcel en la que está completamente aislado para demostrarle que no puede jugar con ellos. Él le dejaba claro que tienen que actuar como un equipo para mantener sus secretos guardados.

Tasio continuaba con los despidos que le ordenaron los franceses y Joaquín se enfrentaba con él por rendirse. Tras ello, el Merino decidía reunirse con Cloe para pedirle que recapacite pero ella termina degradándole tras humillarle. También Marta se enfrentaba con la francesa al descubrir todos los cambios de la tienda sin consultarla.

Digna visitaba a Begoña para contarle el motivo por el que Begoña esté tan rara y le desvelaba que la niña teme perder su cariño y atención por la llegada del bebé. Mientras, Andrés compartía con Luis y Gaspar todos los recuerdos sobre el día del accidente que le atormentan y más al pensar que un trabajador falleció por su culpa.

En plena incertidumbre, Cloe le comunicabq a Tasio que Brossard quiere acelerar las obras para que la fábrica pueda retomar la producción lo antes posible. Algo que podría implicar la readmisión de los despedidos. Pero Chema decidía irse a París para buscar nuevas opciones pese a que tanto su hermana como Claudia trataban de convencerle que se quede.

Gabriel regresaba de Francia con malas noticias para Damián sobre los intereses de Brossard mientras que sorprendía a Begoña y Julia con regalos. Aunque la niña se muestra muy fría y distante con él. Tras ello, Begoña tomaba una decisión muy importante sobre la adopción de la niña para que no sienta que la desplazan con la llegada del bebé.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 434 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 10 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 434 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', María seguía mejorando en su recuperación con las piernas y Gabriel se reencuentra con ella tras su vuelta de París. El abogado le pide dejar atrás todos sus enfrentamientos para seguir con su plan pues la necesita tener de su lado para completar su venganza con Damián y con los De La Reina pero ella le recordaba que Julia y Andrés tienen que quedar libres como pactaron y también que le debía un puesto en la empresa.

Joaquín comunica a su familia que Cloe le ha degradado y le ha vuelto a poner como encargado jefe de la fábrica tras su desencuentro. Tanto Digna como Gema empiezan a preocuparse por el futuro económico de la familia. Mientras, en la tienda la nueva manera de trabajar provocaba conflictos tanto entre las empleadas como con las clientas. Carmen tiene que intervenir tras un choque entre Claudia y Gema.

En la cantina, Mari Paz se abre con Claudia y le confesaba sus problemas económicos y toda su vida personal que le ha llevado a estar en la situación que atraviesa. Claudia trata de consolarla pero en lugar de conseguir un acercamiento provocaba que la joven se fuera corriendo.

Cloe anuncia a Marta y Joaquín la cancelación del 25 aniversario de Lavanda de La Reina y a cambio utilizar Lavanda Del Rey para conmemorar la alianza entre Brossard y ellos. Por otro lado, la francesa acude al dispensario para anunciar que han decidido eliminar el puesto de enfermera, con lo que Begoña será despedida.

Begoña habla con Damián para comunicarle su deseo de adoptar a Julia, algo a lo que el patriarca reaccionaba bastante escéptico pues no quiere perder a su nieta. Después, el De La Reina decidía desahogarse con Digna que también compartía sus dudas ante la adopción de la pequeña. Y finalmente, Damián termina sufriendo un síncope que hace que sea trasladado al dispensario. Allí descubre como los franceses están transformando su empresa. Mientras Joaquín no aguanta más y presenta su dimisión.