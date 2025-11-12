'Sueños de Libertad', avance del capítulo del jueves 13 de noviembre: Andrés descubre la farsa de María

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 después de que recientemente anotara su máximo histórico. Además la serie recibe esta semana a dos nuevos personajes que servirán para revolucionar algunas de las tramas. Se trata de Cloe Dubois (Antea Rodríguez), la representante de Brossard que llega a Perfumerías De La Reina y de Mari Paz (Aicha Villaverde), una joven inquietante que llega a la colonia como nueva encargada de la Casa Cuna. Todo después de las marchas de Raúl (Jaime Gutiérrez) y de Irene Carpena (Ana Labordeta).

En el último capítulo de 'Sueños de libertad'. Pelayo mostraba su gran preocupación por el estado de salud de Damián y proponía llevarlo al hospital, pero Marta le dejaba claro a su marido que lo que le pasa a su padre es que está muerto de pena por los cambios y la traición de Brossard. Tras recuperarse, el patriarca daba un paso atrás y comunicaba a Begoña que acepta que adopte a Julia pues piensa que es lo mejor para la pequeña y cuando la niña se enteraba muestra gran felicidad.

Joaquín comunicaba a su familia que ha presentado su dimisión a Cloe provocando que Gema reaccionara con gran cabreo pues teme que todo esto termine llevándose por delante su futuro. Por si fuera poco, en la tienda, el nuevo sistema de trabajo sigue generando enfrentamientos entre Gema y Claudia. Después, la mujer de Joaquín confesaba que ahora que su marido ha dimitido necesita más dinero conmoviendo a sus compañeras. Aunque finalmente Gema y Joaquín se reconciliaban.

Cloe anunciaba a Luis y a Cristina que ha decidido enviar las fórmulas de las fragancias más exclusivas a París para que se encarguen allí de terminarlas. Mientras a los perfumistas españoles les pedía que se hagan cargo de perfumes más comerciales. Y mientras Cristina aceptaba la decisión, Luis se sentía completamente humillado y degradado. Por su parte, Claudia le preguntaba a Manuela sobre a quién debe contratar para la casa cuna y su tía le pedía que priorice sobre los niños.

En el dispensario, Luz le comunicaba a Begoña que los franceses han decidido despedirla. Pero la doctora no se daba por vencida y quiere seguir luchando para conseguir que cambien de parecer. Aunque la enfermera prefiere aceptar la realidad y aprovechar que ahora tiene más tiempo para centrarse en su próxima boda y en el nacimiento de su hijo.

Damián comunicaba a Andrés y María la decisión de Begoña de adoptar a Julia desatando la ira y la frustración de María pues su sueño de convertirse en madre se desbarata. Mientras, Andrés felicitaba a Begoña recordando lo felices que eran en el pasado pensando en formar su propia familia. Finalmente, Cloe reunía a todos los socios para anunciar que el nuevo director será Gabriel. Pero él rechaza la propuesta y se marcha de la junta.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 436 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 13 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 436 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Julia muestra su entusiasmo ante la noticia de la adopción de Begoña y Gabriel y no duda en compartirla con Digna. Sin embargo, la abuela no reacciona de la manera que ella esperaba pues la mujer teme lo que pueda suponer para su nieta esta decisión. Tras ello, Digna no duda en reprocharle a Damián que haya cambiado de parecer sin consultarla.

Cloe trata de preguntarle a Marta por qué cree que Gabriel ha rechazado el cargo y ella no duda en decirle que su primo Joaquín ha sido imprescindible estos años y estaba más preparado que su primo. Y no duda en pedirle que recupere a Joaquín mientras la francesa le sorprende al decir que su primera opción para dirigir la empresa fue ella.

Después, Damián y Marta deciden convencer a Gabriel para que acepte el puesto de director en la empresa. Él sigue reticente pero termina aceptando con una condición: poder imponer sus ideas y decisiones frente a Brossard. Así, no duda en presentarse como salvador ante todos al pedir que cesen los despidos masivos.

Joaquín recibe por sorpresa una oferta de Floral para contratarle como jefe de producción a cambio de un sueldo goloso que podría aliviar su situación económica. Pero el Merino no termina de tener muy claro si debe aceptar la oferta o no. Mientras, Teo muestra su malestar ante la situación de la familia con la dimisión de su padre adoptivo.

Andrés recibe una llamada de Enriqueta provocando que empiece a recordar cosas que tenía olvidadas cuando ella le menciona una carta. El De La Reina empieza a tener flashback de todo lo que tenía olvidado. Tras ello, Andrés trata de encontrar la carta y Manuela le revela que se la dio a María por lo que no duda en interrogar a su mujer y termina dándose cuenta de que le está mintiendo.