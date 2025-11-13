'Sueños de Libertad', avance del capítulo del viernes 14 de noviembre: Gabriel, investigado y una llegada sorpresa

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 pues de hecho este miércoles registró un grandioso 15,5% de cuota de pantalla y una media de 1.330.000 espectadores demostrando por qué es la serie líder de la televisión.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Julia mostraba su entusiasmo ante la noticia de la adopción de Begoña y Gabriel y no dudaba en compartirla con Digna. Sin embargo, la abuela no reaccionaba de la manera que ella esperaba pues la mujer teme lo que pueda suponer para su nieta esta decisión. Tras ello, Digna no dudaba en reprocharle a Damián que haya cambiado de parecer sin consultarla.

Cloe trataba de preguntarle a Marta por qué cree que Gabriel ha rechazado el cargo y ella no dudaba en decirle que su primo Joaquín ha sido imprescindible estos años y estaba más preparado que su primo. Y no dudaba en pedirle que recupere a Joaquín mientras la francesa le sorprendía al decir que su primera opción para dirigir la empresa fue ella.

Después, Damián y Marta decidían convencer a Gabriel para que acepte el puesto de director en la empresa. Él seguía reticente pero termina aceptando con una condición: poder imponer sus ideas y decisiones frente a Brossard. Así, no dudaba en presentarse como salvador ante todos al pedir que cesen los despidos masivos.

Joaquín recibía por sorpresa una oferta de Floral para contratarle como jefe de producción a cambio de un sueldo goloso que podría aliviar su situación económica. Pero el Merino no terminaba de tener muy claro si debe aceptar la oferta o no. Mientras, Teo mostraba su malestar ante la situación de la familia con la dimisión de su padre adoptivo.

Andrés recibía una llamada de Enriqueta provocando que empiece a recordar cosas que tenía olvidadas cuando ella le mencionaba una carta. El De La Reina empezaba a tener flashback de todo lo que tenía olvidado. Tras ello, Andrés trataba de encontrar la carta y Manuela le revelaba que se la dio a María por lo que no duda en interrogar a su mujer y terminaba dándose cuenta de que le está mintiendo.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 437 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 14 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 437 de 'Sueños de Libertad' del viernes, 14 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras la llamada de Enriqueta, Andrés no para de darle vueltas a sus recuerdos y trata de darles respuesta mientras sus sospechas hacia Gabriel y su desconfianza sigue creciendo y más ahora que ha descubierto que su primo ha decidido aceptar el puesto de director. Y Digna no duda en hablar con Begoña para entender su decisión de adoptar a Julia.

En la colonia, todos los cambios de Brossard en Perfumerías De La Reina están empezando a generar tensiones entre todos. La decisión de vender productos de la fábrica francesa en la tienda provoca un fuerte malestar entre las dependientas. Y la noticia de que los productos más exclusivos se venderán en París genera más incertidumbre al sentir que los intereses de la empresa ya no son los mismos.

Por su parte, Claudia, tras valorar a todas las candidatas para ponerse al frente de la casa cuna toma la decisión de contratar a Mari Paz pues considera que es la persona ideal para cuidar de los niños.

En la fábrica, Gabriel pide a Tasio que se encargue de la supervisión de las obras y no duda también en decirle a Marta que la necesita de su lado. Después, consciente de que Andrés está empezando a recordar, no duda en visitar a Remedios en la cárcel para tratar de arreglar todo lo que puede suponer un problema ahora que es el director y pueda poner en riesgo su plan de fulminar a los De La Reina.

Cristina recibe la inesperada visita de Beltrán, el que iba a ser su marido, antes de dejar Madrid y llegar a Toledo. El hombre regresa para comunicarle que se va a casar con Loreto y ella trata de mostrarse feliz por él y le desea lo mejor para su futuro.