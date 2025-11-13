El futuro de la serie 'Sueños de Libertad', más claro que nunca tras sus últimos datos de audiencia

'Sueños de Libertad' sigue imparable en la sobremesa de Antena 3 y, en el episodio de este miércoles, 12 de noviembre, registró un grandioso 15,5% de cuota de pantalla y una media de 1.330.000 espectadores. Fue líder indiscutible sobre sus competidores y se volvió a coronar como la serie más vista de toda la televisión con creces.

Además, el resultado en miles fue el más alto de la temporada, por lo que se trata de un récord en ese parámetro. En cuota, ese 15,5% fue el segundo mejor dato del presente curso y el tercero más alto de la historia por detrás del 15,8% (máximo) anotado el 23 de octubre y del 15,7% que alcanzó el 6 de agosto.

A esos 1,3 millones de fieles que siguieron el episodio de 'Sueños de Libertad' en su emisión lineal en Antena 3, hay que sumar los 201.000 televidentes que acumuló en el diferido, siendo también lo más visto en esta modalidad de consumo.

Con estas reseñables métricas, la ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Nancho Novo, entre otros, aventajó a sus rivales directos con mucha holgura. Concretamente en 5,1 puntos a La 1 de TVE con 'Directo al grano' y en casi 8 puntos -se dice pronto- a Telecinco y 'El tiempo justo'.

En resumen, con estas audiencias se constata que el serial de Atresmedia, producido en colaboración por Diagonal TV, está muy vivo y su futuro en la programación de Antena 3, más claro que nunca.