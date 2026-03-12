Iñaki López no deja títere con cabeza tras lo que señala de Aznar y Mayor Oreja por lo que han dicho del 11-M

Este miércoles, 11 de marzo, se han cumplido 22 años de los terribles atentados del 11M en Madrid. En 'Más Vale Tarde' han recordado aquel trágico día e Iñaki López no se ha mordido la lengua y ha cargado duramente contra José María Aznar y Jaime Mayor Oreja, especialmente contra este último.

Y es que este mismo miércoles ambos han participado en un acto en el que el exministro del Interior ha vuelto a sacar a relucir la teoría de la conspiración sobre los atentados. 22 años después, Mayor Oreja sigue afirmando que el 11M "se hizo para cambiar la dirección política de España", mientras el expresidente del Gobierno, sentado a su lado, no le contradice.

Cabe recordar que, tras los atentados, el PP que gobernaba en aquel momento sostuvo durante horas que los artífices de las bombas en los trenes había sido la banda terrorista ETA. Una teoría que, a la vista está, muchos hoy siguen sosteniendo, pese a que hay una sentencia de la Audiencia Nacional, respaldada por el Tribunal Supremo, que dice que fue una clara autoría islamista.

Iñaki López carga contra Mayor Oreja y José María Aznar

Tras ver las declaraciones de Mayor Oreja en el acto, Iñaki López no se ha quedado callado: "Aznar es un mentiroso patológico, pero Mayor Oreja es, sin duda, una de los tipos más conspiranoicos con este tema". Y ha recordado que "en este tema ha llegado a meter al estado profundo francés a la hora de culpabilizar lo del 11M".

Además, Iñaki López cree que estas palabras "hacen mucho daño a las víctimas". Por su parte, José Enrique Monrosi considera que el origen del odio, la polarización, los bulos y el "negocio de la conspiración" de hoy en día se remonta al 11M. "Me parece increíble que estas dos personas sigan defendiendo lo que hicieron, que es justo lo que llevó a nuestro país a esto", asegura Monrosi, haciendo referencia a la guerra de Irak.

Ainhoa Martínez es de la misma idea, pero va más allá: "Yo creo que hacen daño a la dirección actual del Partido Popular. Yo no sé qué estarán pensando en Génova cuando ven este tipo de declaraciones, porque si por algo se puede volver a poner en circulación el 'No a la guerra' y puede tener un potencial movilizador para la izquierda es precisamente por mensajes como estos. Yo creo que a Feijóo lo que le interesa es desactivar ese sentimiento y precisamente esto no ayuda".

Benjamín Prado sobre Aznar: "Él creía que había un terrorismo mejor y otro peor"

Por último, Benjamín Prado también se ha mostrado muy duro con José María Aznar: "Mira que el cinismómetro está al rojo vivo pero desde luego la mentira de Aznar mantenida a lo largo del tiempo, que hay que recordar que consistía en atribuir los atentados yihadistas del 11M a ETA y que era absolutamente falsa. Además, hacía pensar que él creía que había un terrorismo mejor, que era el que te hacía ganar las elecciones, y un terrorismo peor que era el que te hacía perderlas. Que lo siga manteniendo 22 años después…", ha sentenciado.

Hay que recordar que tres días después del 11M tuvieron lugar las elecciones generales en España. El Partido Popular, que había intentado engañar a los españoles asegurando que los autores de los atentados fueron ETA cuando ya había pistas de que que había sido Al Qaeda , provocó aún más la indignación de los ciudadanos, que salieron a votar masivamente al PSOE, liderado entonces por José Luis Rodríguez Zapatero, quien acabó siendo presidente del Gobierno. Algo que, a la vista está, algunos en el PP siguen sin superar.