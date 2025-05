Benjamín Prado va más lejos que nadie sobre Israel en Eurovisión con esta inapelable sentencia

La polémica sobre la participación de Israel en Eurovisión y cómo pudo afectar al televoto la campaña de marketing promovida por el gobierno de Netanyahu sigue coleando después de que RTVE haya pedido una auditoría y el propio Pedro Sánchez haya solicitado la expulsión del país del certamen. De todo ello han hablado este martes en 'Más vale tarde' con un Benjamín Prado que ha hablado alto y claro.

'Más vale tarde' avanzaba como la UER ha asegurado que no va a sancionar a RTVE por el comunicado que emitió pidiendo la paz en Palestina justo antes del certamen y cómo ha respondido a Pedro Sánchez defendiendo que la UER la conforman radios y televisiones, no Gobiernos.

Asimismo, el programa de Iñaki López y Cristina Pardo se hacía eco de las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo asegurando que "Eurovisión se ha convertido en el nuevo Franco del Gobierno" y de Miguel Tellado comentando que son "teorías conspiranoicas y polémicas estériles". A todo ello, respondía rotundamente Benjamín Prado.

La respuesta de Benjamín Prado al PP por calificar de "debate estéril" el genocidio de Israel

"¿De verdad puede calificarse de debate estéril una invasión que lleva 62.000 muertos?", se preguntaba el escritor. "Todo es posible cuando el alcalde de Madrid considera que es inadecuado llamar genocidio a lo que está llevando a cabo Israel en Gaza", le recordaba Iñaki López.

"De lo que estamos hablando no es de si Israel canta bien o mal, sino de si puede participar un país que está cometiendo un genocidio", recalcaba Benjamín Prado. "Y yo digo lo de siempre, Israel no, el gobierno de Netanyahu que es un gobierno asesino perseguido por la Corte Penal Internacional", se justificaba.

Asimismo, Benjamín Prado recordaba que "Israel ha ganado cuatro veces en Eurovisión y ha participado gente que son más bien progre en Israel. A veces estamos confundiendo el derecho del estado de Israel a participar en Eurovisión que me parece muy bien, pero no este gobierno criminal con 62.000 muertos. Calificarlo de debate estéril me parece una canallada", sentenciaba.