Iñaki López rompe el silencio sobre las amenazas a su mujer Andrea Ropero: "Son casposos y machistas"

Este viernes, 7 de marzo, La Sexta ha emitido una nueva entrega de 'Equipo de investigación', bajo el título 'Machos alfa, del like al delito'. En ella, Andrea Ropero, acompañada de su marido Iñaki López, ha roto su silencio sobre los insultos machistas, e incluso las amenazas que lleva tiempo recibiendo a través de las redes sociales.

La periodista leyó algunos de estos mensajes: "Viendo tu trabajo en 'El Intermedio', hay dos cosas que se te dan muy bien: enseñar tus tetas y dar mucha publicidad gratuita al fascismo criminal del PP". Otros le decían "tú estás ahí por ser la mujer de", cuando, tal y como ella recuerda, yo llevo muchos más años que Iñaki en La Sexta". Pero, por desgracia, este es uno de los ataques más comunes a las mujeres. También lo está sufriendo en sus propias carnes Sarah Santaolalla o lo sufrió en su día Irene Montero por ser pareja de Pablo Iglesias.

Ante este tipo de mensajes, Iñaki López sale en defensa de su mujer: "Con mi físico no se meten". Además, el presentador de 'Más Vale Tarde' apunta que aunque lleva muchos menos años que Andrea es La Sexta, "nunca me han dicho que tú estás ahí por ser el marido de". En su opinión, hay "un componente machista, casposo, rancio y señoro que apesta".

📱 El machismo ya no se esconde, ahora tiene millones de seguidores en redes.



Ponemos nombre y cara a los líderes de la machosfera.



Arranca en @laSextaTV nuestro reportaje especial 8M.



‘MACHOS ALFA: DEL LIKE AL DELITO’#EquipoMachosAlfa pic.twitter.com/AKRqZW0FjX — Equipo de Investigación (@EqInvestigacion) March 6, 2026

Andrea Ropero denuncia haber recibido amenazas de muerte

La reportera de 'El Intermedio' explica que estos insultos suelen provenir de cuentas anónimas "con una foto de cosas absurdas", y que "suelen utilizar siempre las mismas palabras", como "puta". "Lo que intentan es amedrentarte, que te calles y por eso ellos utilizan esos términos de 'te voy a matar, vas a aparecer muerta si no haces esto… Ese condicional lleva implícito 'deja de hacer tu trabajo'", asegura Andrea Ropero.

La periodista cuenta que había un usuario que tenía un modus operandi "muy curioso": "Yo le bloqueaba y automáticamente creaba 35 cuentas distintas". "¿Qué hace Meta o Telegram? ¿Por qué permiten que recibamos ese tipo de amenazas?", se pregunta. Finalmente, aunque confiesa que le costó "muchísimo tomar la decisión", optó por denunciar. En primer lugar etiquetó a la Policía Nacional en sus redes. Para su sorpresa, dos o tres horas más tarde le llamó un alto cargo de la Policía Nacional diciéndole que "tenía que denunciar".

"Denuncié, le detuvieron y le condenaron", señala Andrea Ropero. Según cuenta, ese sujeto fue condenado por un delito de amenazas a "una orden de alejamiento", así como a la imposibilidad de comunicarse con ellos "durante un año". Además, se supo que ese individuo "había acosado también antes a otras periodistas y a una de ellas la habían intentado agredir".