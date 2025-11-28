Jesús Cintora oye a Aznar negarse a condenar el franquismo y salta con esta atronadora palabra

Hace unos días, José María Aznar visitó el programa de Federico Jiménez Losantos en EsRadio y durante la entrevista se negó a condenar el franquismo. Unas palabras de las que Jesús Cintora se hizo eco en 'Malas lenguas' dejando bien claro lo que piensa del ex presidente del Gobierno.

"Ojo a Aznar, porque opuesto a condenar de forma tajante la guerra civil, el golpe de Estado, pero es que además incluso llega a decir que hay una izquierda que está cometiendo esos errores. Ojo, Aznar con Jiménez Losantos", recalcaba el presentador en su programa de La 2.

Tras ello, 'Malas Lenguas' ofreció el fragmento en el que José María Aznar se negaba a condenar el franquismo porque "mi padre participó". "Mi padre hizo tres años de guerra. Y lo curioso históricamente es que esta parte de la izquierda radical, que es ignorante y que no tiene en cuenta la historia más que para intentar reescribirla, está cometiendo los mismos errores que se cometieron en esa época", defendía el ex presidente.

🚨Para sorpresa de nadie 😏👇🏻



⭕️ Aznar se niega a condenar el franquismo porque su padre “hizo tres años de guerra” y acusa a “una izquierda radical e ignorante” de reescribir la historia.



▪️No reescribe la historia la izquierda: la reescribe quien blanquea una dictadura con 40… pic.twitter.com/KqijJWDege — Nenedenadie (@nenedenadie) November 26, 2025

"Tremendo, tremendo ehhh", reaccionaba de primeras Jesús Cintora con esta sonora palabra, demostrando con sus gestos que no daba crédito a lo que había escuchado. "Hay un ambiente de este tipo o intenta trasladarlo que en fin...", seguía diciendo el presentador.

Después era Javier Aroca el que tomaba la palabra para apostillar que es un "ambiente muy reducido". "El señor Aznar tiene una trayectoria política en España que es indudable, su oposición, digamos juvenil, a la propia constitución y hacia su vínculo umbilical indestructible con su pasado franquista y familiar", comentaba el periodista.

"Bueno, ya habéis oído lo que dice Aznar sobre el origen de la guerra civil y sobre lo que dice que la izquierda está repitiendo ahora. Y eso que dice que él solo habla con gente con determinado nivel intelectual cuando es entrevistado por Federico Jiménez Losantos. Eso dice a Losantos. Aznar y Losantos y miren a qué nivel está Aznar", sentenciaba al respecto Cintora.