Tellado habla de "canibalismo político" en TVE y Jesús Cintora va a dar justo donde más duele: "¿A qué se debe?"

Después del tenso enfrentamiento de Miguel Tellado con Silvia Intxaurrondo hace unos días, Miguel Tellado ha vuelto a la carga contra TVE en el Congreso de los Diputados al igual que Cuca Gamarra. Y tras hacerse eco de sus palabras, Jesús Cintora no ha dudado en responderles y en hacer una pregunta clave: ¿Por qué está tan molesta el PP con TVE?

"Vamos a ver. Otra vez TVE, otra vez en el Congreso y otra vez en el PP diciendo que aquí se está hablando de golpismo. Aquí la gente opina, hay quién ha dicho que lo del fiscal general es un golpe blando, otros dicen nos parece bien y maravilloso, conforme a la normativa. ¿Pero por qué esta insistencia? Tellado primero llama la bruja Lola a Bolaños y luego contra TVE", empezaba exponiendo Cintora.

Tras ello, 'Malas Lenguas' ofrecía como Miguel Tellado ha tachado a TVE de "canibalismo político" por haber dicho que la condena al fiscal general es golpismo judicial. "Opinar no es canibalismo, es libertad de expresión. Igual es que duele, pero es lo que hay", replicaba de primeras Jesús Cintora antes de dar paso a sus tertulianos. "Cuidado que os pueden acusar de canibalismo", les advertía con una cierta sonrisa.

"El portavoz del PP tiene un legítimo enfrentamiento en concreto con Silvia Intxaurrondo que habitualmente le entrevista y tienen un tenso, él le contesta de forma tensa. Es su posición legítima de criticar a TVE, no pasa nada, es parte de la salud democrática que un partido critique a la televisión pública", defendía Jesús Morales.

"Pero en este caso Jesús, permíteme, no está Silvia Intxaurrondo para poder responder, en la última entrevista yo vi quién entró literalmente desde mi punto de vista con unas acusaciones infundadas y ella dijo 'lo anoto en el lugar que merece'. No hubo ahí... Era una periodista que hace preguntas y un político que contesta con esa actitud", le contestaba Jesús Cintora parando los pies a su tertuliano.

"Yo hago la pregunta. ¿Es caníbal que aquí haya gente que opine que el fallo le parece golpista? ¿Es caníbal? ¿A qué se debe estar continuamente poniendo a TVE bajo sospecha y con acusaciones tan graves?", repreguntaba el presentador. "Bueno es parte de la crítica de un partido, creo que es sano que digan lo que quieran, aquí estamos todos hablando sin que nadie nos diga nada", contestaba Jesús Morales. "Queda claro Jesús, aquí no nos comemos a nadie, no me gusta la carne cruda", añadía Cintora con sorna tratando de poner humor al asunto.

💢 Tellado acusa a TVE de "canibalismo político" y llama a Bolaños "la Bruja Lola".



👉 "Opinar no es canibalismo, es libertad de expresión", responde @JesusCintora en #MalasLenguas pic.twitter.com/dPaLt3ogSY — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) November 26, 2025

Jesús Cintora responde también a Cuca Gamarra tras su crítica a TVE

Después era Javier Aroca el que daba la cara por TVE y contestaba a la pregunta de por qué el PP está tan desesperado con ello. "Yo no creo que el señor Tellado estén criticando el Consejo de Administración de RTVE, donde por cierto también están representados, ni estén criticando la parrilla de esta cadena. Están criticando las opiniones políticas que se están haciendo de manera plural un día tras otro y que están suscitando el apoyo mayoritario de las audiencias. Lo que les molesta es que esta cadena no esté en la sintonía en la que ellos en principio controlaban", defendía el tertuliano.

Después, 'Malas Lenguas' ofrecía las declaraciones de Cuca Gamarra asegurando que TVE señala constantemente a jueces como golpistas. "Esa que señala constantemente a jueces como golpistas... Yo no he señalado a nadie ni siquiera he dicho esa opinión. En fin. ¿Pero a qué se deberá esto?", reaccionaba Jesús Cintora.

"Puesto que estamos aquí para desmentir bulos, ¿aquí se señala constantemente a jueces como golpistas?", cuestionaba el presentador poniendo caras de no dar crédito a lo que él mismo estaba diciendo. "Aquí hay gente que ha dado su opinión desde la televisión pública que ha hablado en esos términos y otros que no, pues maravilloso", sentenciaba Cintora.