Martín Barreiro, meteorólogo de TVE, pone en alerta del tiempo en Semana Santa y será generalizado

Este lunes 23 de marzo se celebra el Día Meteorológico Mundial y para celebrarlo, 'Directo al grano' ha enviado a Martín Barreiro al Teide para dar desde allí toda la previsión meteorológica para los próximos días y adelantar lo que nos esperará en Semana Santa.

El lugar elegido tampoco es baladí pues hay que recordar que Canarias se encuentra en alerta después de que la borrasca Therese haya afectado de lleno a las islas. Desde allí, el presentador del tiempo ha dado el pronóstico de lo que nos deparará el tiempo en los próximos días.

"Empieza nuestra semana de penitencia y de pasión meteorológica, pero si tengo buenas noticias para la Semana Santa. Empezamos con lo más inmediato. Vemos en el mapa de presión, de isobaras, como seguimos aquí en Canarias con la borrasca Teresa, fijaos todos los días que sigue esa borrasca, es algo bastante anómalo y nos va a dejar todavía lluvia intensa y persistente", avanzaba el gallego.

"En el caso de hoy todavía hay avisos naranjas en Tenerife, la Gomera y el Hierro y para mañana hablamos incluso de cantidades más importantes, se superarán los 100 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas, sigue el aviso activado en todo el archipiélago y en situación de riesgo. En el resto de la península está todo más tranquilo con algunos chubascos en el sur peninsular en el entorno del Mar de Alborán", seguía advirtiendo Martín Barreiro.

Después, el presentador avanzaba de frío intenso en toda España con heladas durante la noche y la madrugada. Pero por la tarde, subirán las temperaturas máximas según ha informado. Y de cara al miércoles también ha avanzado de nuevas lluvias en el archipiélago canario.

Martín Barreiro, el hombre del tiempo de TVE, advierte del tiempo para Semana Santa: "Pinta bastante bien"

Finalmente, Martín Barreiro daba algunas pistas de lo que pasará en Semana Santa. "La tendencia en el resto de España para el resto de la semana viene marcada por la estabilidad y el viento del norte que nos dejará más viento, algunas lluvias por el norte, y algo de nieve porque baja la cota de nieve", aseguraba.

"El viento del norte es garantía de bastante estabilidad en el resto de España, no voy a decir mucho más pero parece que esa va a ser la tónica para la Semana Santa viento de componente norte. Por ahora, los modelos nos indican bastante estabilidad, creo que faltando todo lo que falta y estando en primavera no me quiero mojar mucho más pero quedaos con eso, pinta bastante bien", concluía.