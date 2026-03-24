Roberto Brasero, meteorólogo de Atresmedia, avisa del tiempo para Semana Santa con un giro en la previsión

Quedan apenas unos días para que llegue la Semana Santa y por ello, toda España está pendiente del tiempo para saber si poder viajar con normalidad o no. Y es que raro es el año que no llueve afectando a las procesiones. Este lunes, Roberto Brasero, el meteorólogo de Atresmedia avanzaba qué tiempo nos espera para la próxima semana.

Así, el presentador de El Tiempo ha adelantado en 'Antena 3 Noticias' que muy probablemente el ambiente de cara a Semana Santa será más frío de lo que estamos viviendo en estos últimos días.

"Al final de semana ya irán bajando las temperaturas y el Domingo de Ramos es probable que no lleguemos a los 10 grados en Ávila o que nos quedemos en 22 en Sevilla cuando estos días puede que lleguemos a los 26. Así que bajan las temperaturas el fin de semana", empezaba avanzando Roberto Brasero.

De cara a los primeros días de la Semana Santa, entre el lunes y el miércoles lo que se espera es que las temperaturas vuelvan a subir ligeramente, que no llueva y que haya sol para poder ir a la playa y es que el anticiclón volvería a dominar el tiempo.

Pero lo que todo el mundo está deseando es saber que pasará entre el Jueves Santo y el domingo de Resurrección. Y de cara a esos días, Roberto Brasero avisa de que "hay mucha incertidumbre". "Pero a día de hoy no se ven borrascas y lo más probable es que continúe el anticiclón", asegura el meteorólogo.

"Aún hay tiempo para que pueda aparecer una borrasca en la previsión para esos días pero también recalco que de momento no se ve ninguna", terminaba diciendo el presentador.

Sin embargo, este martes, parece que se ha dado un giro a ese pronóstico según confirma Roberto Brasero. En ese sentido, el meteorólogo, avisa de que en las últimas horas todo ha dado un cambio y actualmente hay un 50% de que se cumpla ese pronóstico de que no habrá borrascas en Semana Santa y con ello, la misma probabilidad de que si las haya.

Así, si este lunes no se veía nada, ahora el presentador afirma que hay una posible borrasca de una bola de aire frío llegando desde el Mediterráneo y cruzando por el sureste para formar una borrasca en el Golfo de Cádiz el Jueves Santo. No obstante, el propio Brasero pide ser prudente porque las cosas pueden ir cambiando según se acerquen los próximos días.