Martín Barreiro, meteorólogo de RTVE, pide paciencia y confirma el cambio de tiempo en España con la nueva DANA

Después de un mes de enero y buena parte de febrero con un tren de borrascas afectando a toda la península ibérica y también a Baleares y Canarias, en los próximos días volveremos a vivir la llegada de una nueva dana, tras la borrasca Regina. Por ello, Martín Barreiro ha querido pedir paciencia y precaución para este fin de semana en 'Directo al grano'.

Así, el meteorólogo de TVE, volvía a dar la última hora y el pronóstico para los próximos días en el programa que conducen Marta Flich y Gonzalo Miró después de mostrar cómo la nueva borrasca ha vuelto a afectar a la Comunidad Valenciana y a Girona.

"Martín, pon un poco de orden, que si barro, que si no sé que, y cuéntanos cosas bonitas para el fin de semana, ay va, venga va a hacer sol y se puede salir a una terraza", le pedía Marta Flich a su compañero. "Pues igual es complicado la verdad", le contestaba el meteorólogo. "¿Podemos lavar ya los coches?", se interesaba Gonzalo. "No, todavía no. Hasta que no se vaya esa calima por ahora no vale la pena realmente", le advertía.

Tras ello, Martín Barreiro tiraba de mapas para contar el tiempo de cara a este fin de semana. "Nos va a afectar una DANA a muchas zonas de España, son lluvias intensas y vamos a ver donde cae con más fuerza. Sobre todo en Cataluña, afecta a Baleares y sigue en la Comunidad Valenciana y avanzan ya por el centro peninsular y llegan a Asturias esas precipitaciones", avanzaba.

"Las próximas horas vienen marcadas por más giro de la borrasca, más lluvias que se van a hacer generalizadas, así que paciencia porque nos esperan días con mucho movimiento atmosférico, es decir con mucha precipitación y también de nieve", advertía Martín Barreiro.

En ese sentido, el meteorólogo exponía cómo hay alerta amarilla en Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Aragón, también La Rioja, en Burgos y en Asturias y aviso por nieve en León y Zamora. Vuelve el invierno y el aviso por nieve va a activarse en más zonas este viernes", seguía explicando el presentador de TVE y alertando de acumulaciones de nieve en Grazalema, el sistema central y noroeste.

"Vamos a tener de todo. Es posible que la calima se quede ya en poca cosa y que las lluvias empiecen a limpiar lo que ya ha ensuciado. Y las temperaturas van a bajar por lo que habrá ambiente más invernal, más fresco", seguía diciendo el gallego.

"Y lo cierto es que, Marta me pedías esperanza al final del túnel pero no no vemos mucha por ahora, no pinta bien", concluía. "No pasa nada, luego lo cogeremos con mejor gusto cuando venga el buen tiempo", le contestaba Marta Flich.