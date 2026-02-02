Martín Barreiro impacta al alertar de "muchísimo riesgo" en la previsión del tiempo esta primera semana de febrero

Tras haber encadenado hasta seis borrascas en el mes de enero, parece que con la llegada de febrero el tiempo no se va a calmar. Ya lo avisó hace unos días Roberto Brasero en Antena 3 y este lunes lo ha confirmado Martín Barreiro en 'Directo al grano'.

"¿Martín cuándo vamos a tener una tregua?", le cuestionaba Marta Flich a su compañero. "Una tregua corta quizás mañana podríamos hablar de menos lluvia pero lo cierto es que para hablar de tregua más larga tendremos que esperar lamentablemente más días", contestaba el meteorólogo de TVE.

Y es que tal y como ha avanzado Martín Barreiro se avecina una nueva borrasca que va a volver a afectar de lleno a la península ibérica. "Por ahora llega una nueva borrasca con nombre y ya saben que cuando tiene nombre son borrascas de gran impacto. Y esta la ha nombrado el instituto meteorológico portugués, se llama Leonardo", empezaba explicando el presentador.

"Mañana será un día en el que los chubascos van a ser ocasionales. Pero van a seguir cayendo como hoy, que hoy caen con fuerza en zonas del centro, del oeste peninsular. Son precipitaciones tormentosas. Esta es la acumulación para el día de hoy, es bastante exigua en comparación con lo que hemos tenido, pero sigue sumando litro a litro y de hecho hay avisos por lluvias en Extremadura, en el sur de Castilla y León y en Huesca, donde ese aviso amarillo por lluvia se convertirá en nieve de cara a mañana", seguía explicando el presentador.

Después, Martín Barreiro alertaba de los avisos naranjas por viento que hay este lunes y que habrá también el martes en Cádiz y en Ceuta. "Mañana hay una tregua por decir algo, porque habrá lluvia, sobre todo a últimas horas del día. Atención las nevadas en la mitad norte peninsular esta madrugada y por la mañana donde la cota bajará hasta los 900 metros. Hay avisos por nieve en Madrid, Guadalajara, Cuenca, Huesca, Lugo, Ourense y Zamora, aunque puede nevar en otras zonas", advertía.

"Y atención de cara al miércoles porque es un día que se pone muy seria la situación. La acumulación en el sur peninsular es realmente muy importante hasta el punto de que AEMET ha activado con dos días de antelación el aviso rojo en la zona de Grazalema, hablamos de muchos litros en una zona muy castigada. Hablamos insisto de una situación de muchísimo riesgo en Andalucía y en Extremadura", seguía alertando el presentador de 'El tiempo'.

"En el resto de España también esperamos lluvia fuerte, sobre todo en el noroeste, en Galicia, pero en concreto es en el sur donde la precipitación va a ser más intensa. Y lo que nos espera para los próximos días es que la situación no cambia demasiado. En realidad habrá días con menos precipitación en el norte y en el Mediterráneo pero vamos a seguir hablando de muchísima lluvia y también viento y oleaje en muchas zonas de España", concluía Barreiro.