Paz Padilla habla por primera vez en 'El Hormiguero' sobre el abuso sexual que sufrió: "No lo conté por vergüenza"

Paz Padilla ha regresado este martes a 'El Hormiguero' con motivo del lanzamiento de su nuevo libro 'Alzar el duelo', que saldrá a la venta este miércoles 8 de abril. Y durante su reencuentro con Pablo Motos, la humorista ha terminado paralizando el espacio de Antena 3 con un duro relato inédito sobre un abuso que sufrió a los 14 años y que jamás se había atrevido a compartir con el mundo hasta este libro.

"Quiero contarlo porque me sucedió una cosa que sucede mucho en los duelos, y es que hay una manera que es huyendo. Decir 'esto no me ha sucedido' porque no tengo herramientas suficientes para enfrentarme a ello y la mente hace así y lo bloquea", comenzaba explicando la humorista, dando un giro de 180 grados a la entrevista, que había estado plagada de bromas y humor al reflexionar sobre el duelo.

Paz Padilla cuenta por primera vez en 'El Hormiguero' el abuso que sufrió con 14 años: "Nunca pensé que me podía suceder"

Ha sido entonces cuando Paz Padilla ha adoptado un gesto más serio de lo normal para abrirse en canal sobre una tarumatica experiencia de la que jamás se había pronunciado. "Escribiendo este libro pensé que tenía que contarlo, porque la gente me dice que soy muy fuerte, que vivo los duelos así por eso. Pero esto es un trabajo que se hace y sin darme cuenta empecé a hacerlo desde muy pequeña", aseguraba ante Motos.

.@pazpadilla cuenta que sufrió abusos sexuales cuando tenía 14 años #PazPadillaEH pic.twitter.com/7k5BwGApAw — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 7, 2026

"Cuando tenía 14 años viví un trauma que no me lo esperaba, no sabía como digerirlo, que fue un abuso que tuve con una persona muy cercana a la familia. Nunca pensé que eso me podría suceder de alguien que entraba y salía de mi casa constantemente", desvelaba entonces la humorista con la voz entrecortada y el plató sumido en completo silencio ante su inesperada confesión.

"Solo sé que cuando sucedió tenía una imagen que me vino muchísimos años después. Porque claro, te bloquea. El trauma hace así y lo olvidas. Lo olvidé. Pero con el tiempo me vinieron flashes, empecé a tener taquicardias, ataques de ansiedad y yo no sabía pero empezaban a venir imágenes", ha continuado explicando Paz Padilla, refiriéndose a cómo suprimió el trauma por completo olvidando lo sucedido.

"Claro que la propia imagen ya me ponía peor y yo pensaba 'esto no es real, me lo estoy imaginando, no ha sucedido'. Pero esas imágenes cada vez se producían con más frecuencia. Y entonces ya tuve que ponerme y decir 'esto ha pasado", ha señalado la humorista. "Cuando yo descubro lo que hay, adentrándome en mi interior, en mi inconsciente, tratando a esa niña, es cuando yo soy consciente de lo que me ha sucedido, pero no se lo cuento a nadie", explicaba, asegurando que lo primero que sintió fue "culpa".

"No se lo conté a mi madre, aún me cuesta"

"Nos culpamos en el duelo muchas veces, por lo que hemos hecho o por lo que no hemos hecho. Yo ahí empecé a culparme porque yo tendría que haber opuesto resistencia, tendría que haber gritado, tendría que haber estado... Tampoco lo conté por la vergüenza", ha lamentado Paz Padilla. "Es algo que la sociedad no te permite contar, si lo cuentas la gente te mira con pena y a mí la pena no me gusta en el duelo, es como que se colocan en una posición por encima de ti", señalaba.

"La culpa y la vergüenza me impidieron contárselo a toda mi gente, no pedí ayuda, no se lo conté a mi madre, pero no lo olvidas. Ni siquiera se lo conté a mi madre Pablo, murió mi madre...", ha tratado de explicar teniendo que hacer una pausa al verse sobrepasada por la emoción. "Aún me cuesta", reconocía Paz Padilla. al borde de las lágrimas. "Yo pensaba que ella pensaría 'tendría que haberlo evitado', esas cosas que nos entran a los padres", lamentaba la humorista.

Así, ha compartido también la conversación que tuvo con su hija cuando cumplió 14 años, la edad con la que ella sufrió la agresión. "Le dije Ana a mí me sucedió esto y no quiero que a ti te suceda, pero si te sucede esto u otra cosa nunca dejes de acudir a mí, porque yo lo resolveré como pueda, buscaré ayuda o lo que sea, pero no quiero que te sientas tan sola como me sentí yo, que siempre puedas pedir ayuda. Tenemos que pedir ayuda, porque el tiempo no lo cura", ha explicado emocionada.

"La primera a la que tuve que perdonar fue a mi"

"Me ha afectado en todo, pero a base de trabajarlo y entender lo que te ha pasado, dejar de sentir vergüenza... Darte cuenta de que eres una víctima, de que lo que usaron fue tu cuerpo, no tu ser. A esa niña le hicieron daño, pero al sanar abracé a esa niña y aprendí a perdonar, porque a la primera a la que tuve que perdonar fue a mi", ha asegurado Paz Padilla, confesando que le llevó años superar ese duelo.

A su vez, ha desvelado como ese episodio continúa afectando a su día a día pese a haber "sanado" y hecho las paces consigo misma. "Yo por ejemplo no bebo alcohol porque fue una de las causas que... Por la que perdí la noción del tiempo, me emborracharon. Y así me da mucho miedo perder el control, pero ya he ido aprendiendo", desvelaba la humorista, explicando que la agresión tuvo lugar cuando ella se encontraba bajo los efectos del alcohol.