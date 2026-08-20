Última hora del estado de salud de Pablo Alborán tras diagnosticarle una neumonía grave, que le obliga a interrumpir su gira

Pablo Alborán ha tenido que hacer un parón en su gira de conciertos debido a un problema de salud. Ha sido el propio cantante el que ha publicado un comunicado a través de un story de Instagram aclarando que por prescripción médica tiene que retirarse unos días.

"Hola familia. Acaban de diagnosticarme neumonía grave y por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos días. Nos vemos obligados a cancelar el concierto previsto para mañana, 21 de agosto en Ciudad Real", ha empezado señalando el cantante.

"Gracias de corazón por llenar este concierto tan especial, y espero que nos veamos muy pronto. Agradezco de corazón el interés y también pediría que esta información se trate con rigor y serenidad, evitando clickbaits, interpretaciones o titulares que puedan generar una preocupación innecesaria para los míos. Solo es una neumonía y ya llevo un chute de antibiótico que me va a dejar nuevo en nada", prosigue destacando el malagueño.

Tras ello, Pablo Alborán deja claro que ahora lo que le toca es tomar reposo para poder recuperarse y seguir con la gira de conciertos que tiene previstos para las próximas semanas. "Ahora solo toca descansar, cuidarme y recuperarme bien para seguir disfrutando de todas las aventuras que nos quedan", añade.

"Nos vemos muy pronto. Gracias por todo el cariño", concluye Pablo Alborán en este comunicado con el que deja claro lo sucedido para evitar especulaciones sobre su estado de salud.