'El Hormiguero' desgrana los detalles de su célebre película ante su inminente regreso a Antena 3

'El Hormiguero' regresará a su horario habitual en Antena 3 el próximo lunes 1 de septiembre con el estreno de su vigésima temporada, y como cada año, Pablo Motos inaugurará el curso televisivo con su tradicional película del programa. En este caso, aunará a distintos rostros famosos que pasaron durante la pasada temporada por el programa en lo que parece ser una gala de premios.

Queda poco para que Pablo Motos y David Broncano retomen su lucha por las audiencias en el access prime time, pero mientras que 'La Revuelta' no se reencontrará con su público hasta el próximo lunes 8 de septiembre, el programa de las hormigas arrancará junto al mes el próximo lunes, y lo hará cumpliendo con las tradiciones.

'El Hormiguero' arrancará su temporada con una película ambientada en una gala de premios

'El Hormiguero' ya ha publicado un avance de la película que abrirá su primera emisión de la temporada, y en lo que parece ser una entrega de premios del programa se pueden ver a rostros como Emilia Mernes, Sebastián Yatra, Leiva, Edurne, Mario Vaquerizo o Rafa Nadal. Todos estos invitados del espacio de Antena 3, que pasaron por la mesa de Pablo Motos durante la última temporada, posan en una alfombra roja.

Mientras tanto, Carlos Alsina hace también una aparición como reportero del evento. "Todo el mundo sabe que son la antesala de los Oscar", asegura el presentador de radio mientras se muestra a los famosos posando en el photocall, una escena que Rafa Nadal interrumpe para firmar directamente en el objetivo de la cámara. Pero la sorpresa viene cuando detrás de la cámara se encuentra Javier Cámara, que no oculta su enfado: "¿Oye, perdona, te pinto a ti la raqueta?".

Para la última película de 'El Hormiguero', que dio el pistoletazo de salida a su primer curso en competencia con David Broncano y 'La Revuelta', Pablo Motos y su equipo apostaron por una historia de crimen y misterio, en la que tenían que descifrar quién había asesinado a Pablo Motos, interrogando a todos los famosos que habían pasado por el espacio durante la anterior temporada.

Aunque finalmente, Pablo Motos desvelaba que había sido él mismo quién se había matado a sí mismo y que llevaba años usando a una serie de clones para presentar el espacio de Antena 3, pues se había cansado de hacerlo a partir de la octava temporada. Por lo que es de esperar que la gala de premios que han avanzado en el primer teaser tenga algún tipo de 'plot twist' en su trama.