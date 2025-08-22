La tradicional publicación de Pablo Motos que da el pistoletazo a la nueva temporada de 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' arrancará su 20 temporada en Antena 3 el próximo lunes 1 de septiembre. Y, como cada año, Pablo Motos no podía dar por terminado el verano sin compartir en sus redes sociales la tradicional fotografía de la comida junto a sus compañeros de programa.

Todos los años, la última semana de sus vacaciones el presentador reúne a sus compañeros para pasar juntos el último tramo del verano. Y, además de disfrutar, ir perfilando ideas y contenidos de cara a la nueva temporada. "Aquí comienza oficialmente la temporada 20 de 'El Hormiguero'", escribe Pablo Motos en la instantánea en la que aparece junto a Damián Mollá, Juan Ibáñez y Marron.

Brindando con copas de cereza y comiendo una paella, los cuatro se muestras de lo más relajados y satisfechos por haber llegado a la temporada 20 como líderes de audiencia. Aunque la temporada pasada no lo tuvo nada fácil, ya que 'El Hormiguero' se tuvo que enfrentar a 'La Revuelta' de David Broncano. El espacio de La 1 de TVE regresará a la televisión una semana más tarde que su máximo competidor, el lunes 8 de septiembre.

Así han sido las vacaciones de Pablo Motos, con luces y sombras

A través de sus redes sociales, hemos podido comprobar lo mucho que está disfrutando Pablo Motos de sus vacaciones. Uno de sus primeros planes fue viajar a Estados Unidos, donde visitó el Gran Cañón de El Colorado en helicóptero. El presentador de Atresmedia bromeó asegurando que se llamaba así porque "es como te quedas cuando estás aquí un rato".

Después viajó a Tailandia, donde nadó entre tiburones ballena, como él mismo dio cuenta a través de Instagram: "Os comparto este momento tan emocionante. Cuando compruebas la potencia de la naturaleza, te sientes a la vez insignificante, vulnerable y feliz". También compartió un vídeo de él haciendo esquí acuático. Unas vacaciones de ensueño que ha finalizado en su tierra junto a sus compañeros, degustando una rica paella.

Aunque no todo ha sido diversión durante este verano. El pasado 14 de julio, Pablo Motos se despedía compungido de su compañera de programa Marta Jiménez, conocida como 'la mujer adrenalina'. La joven aparecía de vez en cuando en 'El Hormiguero' para realizar retos casi imposibles. Desgraciadamente, la deportista moría al practicar salto base en la zona montañosa de Punta Calva.

"Se nos ha ido Marta. La mujer adrenalina. Ha perdido la vida haciendo lo que más amaba. Estamos desolados. Pero nuestra sensación de impotencia y nuestra tristeza no nos van a impedir recordarla cuando gritaba de alegría por haber conseguido algo imposible. Os comparto entre lágrimas uno de esos momentos", escribía el comunicador valenciano en su perfil de Instagram.