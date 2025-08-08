Las vacaciones de Pablo Motos, que sorprende con un plan de verano al alcance de muy pocos

Pablo Motos se encuentra aún alejado del plató de 'El Hormiguero', el cual volverá a llenarse de invitados y diversión el próximo lunes 1 de septiembre, cuando arranque su nueva temporada en Antena 3. Por el momento, el presentador continúa disfrutando de sus vacaciones de verano, y no ha dudado en compartir con sus seguidores la estremecedora experiencia que ha vivido en el agua recientemente.

El de Requena se despidió de sus espectadores con la entrada de julio para disfrutar de un merecido descanso tras mantener su liderazgo en el access prime un año más, sumando 11. Desde entonces, el maestro de ceremonias de 'El Hormiguero' ha utilizado sus redes sociales para compartir algo más que vídeos del programa, y mostrar a sus seguidores cómo está viviendo sus vacaciones.

Pablo Motos muestra su aventura de vacaciones más intrépida: "La potencia de la naturaleza"

"Os comparto este momento tan emocionante", ha comenzado escribiendo Pablo Motos en su última publicación, en el que se muestra en una escena sin precedentes en su Instagram, nadando entre tiburones ballena en su hábitat natural. Sumergido en el agua entre estas criaturas, el presentador ha querido reflexionar con sus más de 2.5 millones de seguidores en la plataforma sobre la peligrosa experiencia.

"Cuando compruebas la potencia de la naturaleza, te sientes a la vez insignificante, vulnerable y feliz", asegura el valenciano en el pie de vídeo, mostrando el que seguro ha sido uno de los planes más extremos de sus vacaciones. Y es que, estas criaturas marinas pueden llegar a alcanzar entre los 12 y 18 metros de longitud.

A lo largo de este último mes alejado de su espacio de Antena 3, Pablo Motos también ha mostrado otros destinos como su escapada al Cañón del Colorado, así como otras experiencias de lo más aventureras como practicar en la tabla de wakeboard. "Imposible hacer esto y no ser feliz", escribió el presentador en un vídeo en el que aparecía dominando el agua al ritmo de 'Verano, verano' de El Fary.