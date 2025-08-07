Laura Pamplona, Alicia en 'Aquí no hay quien viva', habla del estado de salud de José Luis Gil: "Es terrible"

Este miércoles, 6 de agosto, Pepa Romero ha recibido en 'Yas verano' la visita de la actriz Laura Pamplona. La que dio vida a Alicia en la histórica serie de Antena 3 'Aquí no hay quien viva' ha recordado cómo eran las grabaciones de la comedia, que ha definido como "heavy metal. No lo voy a negar, era bastante fuerte la manera de grabar que teníamos. Nos pasaban a buscar a las 7:30 de la mañana y nos dejaban pasadas las 10 de la noche".

"Los guionistas se escribían al mismo tiempo que grabábamos. Para los guionistas era maratoniano porque tenían que escribir el capítulo para el día siguiente. Te aprendías los papeles cómo podías. O te quedabas sin dormir hasta tarde o te lo aprendías en el coche. Mis últimos meses fueron así, fue muy duro", confiesa la actriz.

Además de recordar aquella etapa de su vida, Laura Pamplona también ha sido preguntada por el estado de salud de su compañero, José Luis Gil. El actor sufrió un ictus el 4 de noviembre de 2021 del que, a día de hoy, todavía se está recuperando. Desde entonces, sus muchos amigos y compañeros de profesión se han volcado con él, deseando que muy pronto pueda ponerse delante de una cámara.

Laura Pamplona habla sobre el estado de José Luis Gil

Irene Gil, la hija menor del querido actor, se ha convertido en la portavoz de su familia y, de cuando en cuando, actualiza los avances de su padre. En una de sus últimas publicaciones en Instagram, la joven escribió lo siguiente: "Aquí seguimos, sosteniendo su mano, toda la familia. Seguimos sin cambios, trabajando por estar cada día mejor. Es un honor saber lo mucho que le queréis y respetáis".

Al ser preguntada por este tema en 'Yas verano', Laura Pamplona ha reconocido que es "terrible. Yo sé de su estado de salud por mis compañeros, con Alberto y Laura (Caballero), también hablé en su momento cuando ocurrió. Con José Luis no he hablado. Es muy triste, pero lo bueno es que se va recuperando y que la vida continua. Es muy triste ver que a un compañero le pasa algo así", sentencia.