Pepa Romero se revuelve en su asiento ante lo que llega a escuchar en 'YAS Verano': "No lo vamos a permitir"

Pepa Romero ha utilizado su altavoz desde los mandos de 'YAS Verano', la versión veraniega de 'Y ahora Sonsoles', para condenar uno de los vídeos más virales en redes de los últimos días. La presentadora repasaba junto a su equipo el clip de una trabajadora de residencia mofándose con crueldad de una anciana en situación de dependencia. Y la sustituta de Sonsoles Ónega no ha dudado en poner el grito en el cielo.

Durante los últimos días, un vídeo en el que una estudiante de prácticas de una residencia en Guadalajara se burla de una anciana en estado de dependencia asegurando que "está más muerta que viva" ha inundado las redes, y con ello mensajes condenando la inaceptable actitud de la joven que además compartía sus burlas con sus seguidores en la red. Este lunes 'YAS Verano' repasaba la polémica en su mesa de tertulia.

"Esto es para indignarse, porque por mucho que lo contamos aquí, sigue sucediendo", ha comenzado verbalizando Pepa Romero, visiblemente afectada por las imágenes que había repasado junto a sus compañeros con comentarios como "da más miedo que una película de terror" por parte de la ex empleada del centro. "No solo se ha contentado con grabarlo, sino que además la tía lo ha subido a redes sociales. ¡Indignante!", ha subrayado la presentadora al introducir el tema.

Pepa Romero se indigna con las imágenes que llega a ver en'YAS Verano': "No admito peros"

Pepa Romero en 'YAS Verano'

Al parecer, la trabajadora fue despedida de forma fulminante tras la repercusión del vídeo. Y ante las críticas, la joven ha asegurado que grabó el vídeo hace un año, durante sus prácticas en la residencia, y que solo pensaba difundirlo a su círculo íntimo. "Me da igual que lo haya grabado solo para enviárselo a una persona o para subir a las redes, no es justificable. Nunca se graba un vídeo de este estilo, no admito peros. Lo siento, pero no, no admito peros en este sentido", condenaba entonces la comunicadora,

"¡Ni aunque sea para una hermana, que no, que me da igual!", insistía Pepa Romero algo alterada a sus colaboradores, echando por tierra también la excusa de la ex trabajadora de que "carecía de experiencia" con personas en estado vegetativo por aquel entonces. Entonces, la sustituta de Sonsoles Ónega ha aprovechado para recordar el compromiso de Atresmedia con la protección de las personas mayores con su iniciativa 'Hablando en plata'.

"Recuerden que nosotros desde Atresmedia tenemos una iniciativa, que es la de 'Hablando en plata', en la que estamos comprometidos con nuestros mayores y no vamos a permitir que sucedan estas cosas. Así que muchísimo cuidado", ha recordado la conductora de 'YAS Verano', poniendo el foco en la campaña de sensibilización que abarca problemáticas sociales como esta o la brecha digital entre otros.