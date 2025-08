Pepa Romero frena en seco a una invitada por sus acusaciones a 'YAS Verano': "No hemos tergiversado"

Pepa Romero ha tenido que dar un golpe en la mesa de 'YAS Verano', la versión veraniega de 'Y ahora Sonsoles', para cortar de raíz las acusaciones que estaba recibiendo por parte de una entrevistada. Si hace unos días el espacio de Antena 3 daba voz a la denuncia de Antonio, a quién habían intentado acuchillar en su localidad, este jueves Raquel Ruiz, una vecina que defiende al afectado conectaba también con el programa para pedir justicia.

La vecina de Alfonso ha comenzado explicando la naturaleza de este conflicto animalista en un vecindario de Murcia, aclarando que Alfonso tiene un santuario de aves protegidas y que pidió a los vecinos no tirar fuegos artificiales. "A partir de ese momento, los vecinos se cabrearon, comenzaron a tirar petardazos y las aves se están muriendo", ha lamentado la defensora del vecino.

Pepa Romero tiene que frenar las acusaciones de una invitada en 'Y ahora Sonsoles': "Tergiversáis las cosas"

"Les dijimos que se alejasen para tirar los petardos y, ahora, los tiran en la misma puerta y en días que no son de fiesta", ha continuado explicando Raquel mientras Pepa Romero y el resto de colaboradores prestaban atención a su versión de lo ocurrido. Sin embargo, el periodista Jorge García Badía no tardaría en recordar a la vecina que los petardos son una importante tradición en las fiestas de la localidad.

"Es que están tirando cohetes fuera de fiestas y solo pedí que cambiasen los fuegos artificiales normales por los insonoros", insistía la defensora de Alfonso antes de que el mismo periodista recordase que este mintió al asegurar que lo habían intentado acuchillar durante su desencuentro con los vecinos. "Alfonso no ha dicho en ningún momento nada de un cuchillo. Creo que sois los medios quienes lo habéis dicho", ha espetado la invitada.

Así, Raquel ponía el foco en la versión de los hechos fabricada por los programas de televisión, ante lo que el colaborador de 'Y ahora Sonsoles' comentaba con ironía que "la culpa es de los medios". "No, no estoy acusando a los medios. Veis cómo tergiversáis las cosas", ha terminado señalando la invitada antes de que Pepa Romero cortase el debate para frenar en seco sus acusaciones.

"No, nosotros no hemos tergiversado nada. Quiero pensar que no se refería a nosotros, supongo que será por otros medios", ha subrayado con gesto serio la sustituta de Sonsoles Ónega durante los meses de verano, pidiendo a la vecina de Alfonso no perder la calma durante la conexión en directo para poder continuar con la entrevista.