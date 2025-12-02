Loles León sorprende al responder de este modo cuando le preguntan por el estado de José Luis Gil

Desde hace unos años, cada vez que un rostro del universo de 'La que se avecina' o 'Aquí no hay quien viva' hace una parada promocional en un plató, hay un tema que parece imposible de evitar: el estado de salud de José Luis Gil. Sin embargo, Loles León se ha encargado de aclarar durante su última entrevista el motivo de peso por el que no piensa pronunciarse sobre el que fue su marido en la ficción.

Corría el principio de la década de los 2000 cuando el dúo de actores fue el escogido por los hermanos Caballero para dar vida al matrimonio más costumbrista de Desengaño 21. Sus caminos se separarían con la salida de Loles tras dos temporadas de 'Aquí no hay quien viva'. No fue hasta 2016 cuando la actriz decidió reencontrarse con sus compañeros sumándose al elenco de 'La que se avecina', donde continúa interpretando a Menchu.

Loles León se planta de lleno cuando le preguntan por el estado de salud de José Luis Gil y explica su silencio

Sin embargo, pese a verse reunidos de nuevo como vecinos de Montepinar, los caminos de José Luis Gil y Loles León se volvieron a separar en noviembre de 2021, cuando el actor sufrió un ictus isquémico agudo del que aún continúa recuperándose en casa junto a su familia. Y durante una entrevista para Diez Minutos, la actriz ha lanzado una clara advertencia cuando le han preguntado por la salud de su amigo.

"La familia no quiere que digamos nada", ha explicado la actriz en su encuentro con el medio durante los premios Spain Travel en Madrid. Una respuesta que se enmarca en la misma línea que muchos de sus compañeros de ficción han seguido durante sus apariciones televisivas, dejando que sea la hija del actor quién actualice los avances de su padre en sus redes sociales, tal y como lleva haciendo durante los últimos años.

La última actualización de Irene Gil fue en septiembre de este mismo año, cuando publicó en Instagram una foto junto a su padre y otros miembros de su familia, justo después de su intervención en el espacio de Sonsoles Ónega en Antena 3. "Gracias a todo el equipo y colaboradores de 'Y ahora Sonsoles' por ser tan delicados y preocuparse tanto por que estuviese a gusto. Conceder la entrevista, para mí, supuso un gran esfuerzo, por tener que exponerme, por lo que teníamos que contar y porque no quería emocionarme" aseguró la joven.

Y aunque Loles León ha preferido guardar silencio, Daniel Guzmán no dudó en referirse al revés de salud de su amigo durante su última visita a 'Espejo Público' el pasado octubre. "Le tengo un respeto y una admiración a nivel personal y a nivel profesional que, pase lo que pase, se recupere en el tiempo que pueda. Su huella es imborrable con nosotros", admitió el actor.

"Es terrible. Yo sé de su estado de salud por mis compañeros, con Alberto y Laura (Caballero), también hablé en su momento cuando ocurrió. Con José Luis no he hablado. Es muy triste, pero lo bueno es que se va recuperando y que la vida continúa. Es muy triste ver que a un compañero le pasa algo así", reconoció Laura Pamplona (Alicia en 'Aquí no hay quien viva') durante su aparición en 'Y ahora Sonsoles' de este verano