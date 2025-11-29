Loles León da sentencia a la miniserie 'Anatomía de un instante' y hay un detalle que no le ha pasado desapercibido

Con cada semana, nuevos títulos llegan a las plataformas de streaming en forma de películas o ficciones de varias entregas, y durante la recta final de este mes una ha logrado destacar por encima del resto. Se trata de 'Anatomía de un instante', la ficción protagonizada por Álvaro Morte y Eduard Fernández entre otros que continúa arrasando en Movistar Plus+ y que Loles León recomienda por un motivo en especial.

Desde su estreno el pasado 20 de noviembre, la miniserie inspirada en el libro de Javier Cercas ha recibido un aplauso unánime por parte de la crítica y los espectadores, que ya han devorado sus cuatro capítulos. De hecho, Eduard Fernández, acompañado del autor de la novela, acudió este mismo jueves a 'La Revuelta' para promocionar el título y reaccionar a la positiva respuesta de la audiencia durante su primera semana.

Loles León también se rinde a 'Anatomía de un instante', la miniserie que disecciona el 23F

Una positiva sentencia generalizada que parece haberse extendido entre los compañeros del mundillo, pues Loles León no dudaba en recomendar 'Anatomía de un instante' durante una entrevista para Mundo Deportivo en la alfombra de los Premios Ondas 2025. "¡Qué actorazos tenemos! ¡Qué buenos todos!", ha señalado la actriz, elogiando el elenco de la miniserie de Movistar Plus+ y aplaudiendo el trabajo final de Alberto Rodríguez, director del aplaudido título.

A Eduard Fernández (Santiago Carrillo) le sigue un elenco plagado de estrellas conformado por David Lorente (Antonio Tejero), Miki Esparbé (Juan Carlos I) y Álvaro Morte (Adolfo Suárez). La miniserie está basada en el best seller de Javier Cercas publicado en 2009 de título homónimo, que es considerado como el relato definitivo de lo que ocurrió durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

La ficción recomendada por Loles León explora en profundidad a través de sus cuatro entregas cómo se gestó la transición democrática en nuestro país, centrándose especialmente en uno de los sucesos clave de la historia reciente en España: el intento de golpe de Estado liderado por Antonio Tejero con el que secuestró el Congreso de los Diputados disparando al techo.