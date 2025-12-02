Los creadores de 'La que se avecina' toman acciones legales contra Atresmedia por 'Aquí no hay quién viva'

Han pasado casi 20 años desde que 'Aquí no hay quién viva' dijo adiós ante el salto de su equipo a Telecinco con 'La que se avecina'. Sin embargo, pese al paso del tiempo, la serie creada por Iñaki Ariztimuño y Alberto Caballero sigue estando muy presente porque no ha parado de emitirse en canales como Neox, Atreseries y en plataformas como Atresplayer, Netflix, Prime Video o Disney+.

Ahora, casi 20 años después, los guionistas y creadores de 'Aquí no hay quién viva' han decidido demandar a Atresmedia al considerar que el grupo ha explotado la ficción "de forma indebida, no consentida y excesiva" más allá de lo que pactaron en los contratos originales firmados por la productora Miramón Mendi, extinguida en 2009, tal y como publica Dircomfidencial.

El Juzgado de lo Mercantil nº 18 de Madrid ha admitido la práctica de diligencias preliminares solicitadas por los hermanos Alberto y Laura Caballero e Iñaki Ariztimuño, que reclaman a Atresmedia información detallada sobre todas las formas de explotación de la serie desde 2003 hasta la actualidad.

Así, los creadores de 'Aquí no hay quién viva' han solicitado los detalles de todos los modos de explotación de la serie, tanto presentes como futuros, los ingresos generados por cualquier vía comercial, cualquier otra remuneración obtenida por la explotación y la identidad de todos los terceros a los que Atresmedia haya cedido derechos de explotación.

Cabe decir que el juzgado ya había aceptado esta petición el verano pasado, aunque el grupo audiovisual se opuso entonces a su aplicación. Y es que el grupo defiende que los guionistas de la serie, que producía José Luis Moreno, no tienen interés legítimo, ya que se trata de una obra colectiva cuyos derechos de explotación serían íntegramente suyos.

Por si fuera poco, Atresmedia sostiene que la cesión acordada con Miramón Mendi no era limitada y que la obligación de información prevista en la normativa reciente no es aplicable en este caso. Además, alega prescripción, falta de justa causa, mala fe en la solicitud, y que la petición sería "excesiva y desproporcionada" llegando a pedir que se elevara la caución a más de 290.000 euros.

Mientras que los guionistas y creadores de 'Aquí no hay quién viva' insisten en que la ley obliga a los actuales titulares de los derechos a proporcionar información anual detallada sobre la explotación de la obra. También recalcan que la documentación que les ha entregado Atresmedia está incompleta y que cuestiones como la prescripción o el alcance real de la cesión deberán resolverse en un procedimiento posterior.

Por último, los hermanos Caballero e Iñaki Ariztimuño consideran que las nuevas modalidades de explotación, como el streaming, no existían cuando se firmaron los contratos originales y por ello creen que es necesario revisar el marco legal de explotación.