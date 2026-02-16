Loles León confesó a Évole el verdadero motivo que le hizo salir de 'Aquí no hay quien viva' y fichar por 'MasterChef'

'Lo de Évole' ha continuado su conversación con Loles León este domingo con la segunda entrega de su entrevista en La Sexta, en la que la actriz no ha dudado en sincerarse sobre algunos de los proyectos que más han marcado su trayectoria profesional. Así, la invitada de Jordi Évole se ha pronunciado sin tapujos sobre su polémica salida de 'Aquí no hay quien viva' aclarando lo que sucedió realmente con José Luis Moreno, productor de la serie de Antena 3.

"Yo ahí aprieto porque siempre les digo, 'yo sé quién soy y sé lo que te voy a dar. Y como sé que lo que te voy a dar te lo voy a dar yo puedes llamar a otra que te va a dar otras cosas también muy buenas. Pero si quieres que te lo dé yo me lo vas a pagar. Yo soy caviar, así que me pagas", comenzaba confesando la actriz al rostro de La Sexta sobre las ocasiones en las que ha tenido que hacer valer su caché.

Ni en la vida ni en el cine “no me dejo pisar ni le hago la pelota a nadie”. La honestidad brutal de Loles León #LoDeLoles pic.twitter.com/j2PFb5N9qr — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 15, 2026

Loles León destapa la fallida negociación con José Luis Moreno que precipitó su salida de 'Aquí no hay quien viva'

Así, Jordi Évole no dudaba en preguntarle sobre el extendido rumor de su salida de 'Aquí no hay quién viva' y si realmente fue no llegar a un acuerdo económico. "Sí, yo quería más dinero y no me lo daba. Le dije que me iba", ha reconocido Loles León mientras el periodista sobre su negociación con José Luis Moreno mientras este le recordaba que su personaje, en lugar de abandonar la serie, quedó en coma hasta la última temporada de la ficción.

"Yo primero le dije que me iba, porque en aquel momento 'Aquí no hay quien viva' estaba muy ahogada de rodaje. Ellos también lo han dicho, al final era muy bestia, la cadena estranguló mucho la forma de trabajar. Entonces te recogían a las 6 de la mañana, te devolvían a las 12 de la noche y a la 1 te pasaban el guion del día siguiente", ha explicado la intérprete, denunciando al igual que muchos de sus compañeros las abusivas jornadas de rodaje.

"Eso llega un momento en que el estrés me enfermó, nos enfermamos todos. Y le dije o más dinero o... Pero como me estaba entreteniendo, que si en el próximo contrato y no me lo daba pues dije 'ya está, ya me he cansado", ha asegurado Loles León, que pese a abandonar la serie al final de su segunda temporada en Antena 3, es a día de hoy uno de los personajes más reconocidos y valorados de 'Aquí no hay quién viva.

En ese sentido, ha reflexionado sobre la desconexión que sintió entre los encargados de producir la serie y situación como actriz. "Llega un momento en tu vida en el que lo dejas todo por ser lo que quieres ser, que cuando los trabajos existen personas en producción que no entienden muy bien la situación ni las realidades de los actores y actrices, por lo que pasamos para llegar ahí... Pues entonces yo ahí me rebelo y digo no", ha insistido la actriz.

A su vez, no se ha escondido al reconocer los diversos proyectos que ha aceptado a lo largo de su carrera únicamente por dinero. "He pensado que voy a hacer esta película, que me tengo que cambiar la tele, que se me ha roto. Pues la hago y me compro una tele. Voy a 'MasterChef, que pagan bien y necesito este dinero porque me he quedado a dos velas…", ha confesado Loles León, desvelando el verdadero motivo por el que se sumó al elenco del talent culinario de TVE.