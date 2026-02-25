José Luis Gil pierde su papel en 'Toy Story 5' tras su retirada de 'La que se avecina': este será su sustituto

José luis Gil continúa enfocado en su recuperación desde el ictus isquémico que sufrió en noviembre de 2021, marcando un antes y un después en su vida. A raíz de este revés de salud, el actor puso en pausa indefinida todos sus proyectos profesionales, incluyendo el de dar voz a Buzz Lightyear, personaje al que ha doblado desde la primera entrega de 'Toy Story' en 1996. Ahora, Disney ha tenido que escoger al sustituto de cara a la última entrega de la franquicia.

La saga de Pixar Animation Studios continuará explorando el universo del Sheriff Woody y Buzz Lighyear con su quinta película este 2026, y esta nueva instalación traerá un importante cambio en el doblaje en español para uno de los personajes más queridos. Según ha adelantado El Confidencial Digital, Pablo del Hoyo será el nuevo actor de doblaje encargado de dar vida al astronauta en la versión en castellano del film.

Pablo del Hoyo, el actor de doblaje que sustituirá a José Luis Gil como Buzz Lightyear en 'Toy Story 5'

Durante décadas, varias generaciones han crecido identificando al mítico personaje de 'Toy Story' con la voz de José Luis Gil, que desde su estreno en 1996 en España definió el carácter del personaje en su versión en castellano. Ahora, será Pablo del Hoyo quién tome su relevo en la quinta entrega de la saga. Se trata de un actor de doblaje con una amplia trayectoria que se extiende entre el cine, las series y los videojuegos.

Su voz ha estado presente en numerosas producciones a nivel internacional, sin estar nunca vinculado a un personaje en concreto como es el caso del actor de 'La que se avecina', que durante décadas ha prestado su voz al compañero de Woody. Pablo del Hoyo cuenta con una gran versatilidad interpretativa además de pasar por distintos formatos, desde el streaming hasta los videojuegos.

De hecho, ha estado presente en títulos de recreación tecnológica como 'Cyberpunk 2077', 'Assassin's Creed Valhalla', 'Call of Duty: Modern Warfare' o 'Howarts Legacy', además de prestar su voz a personajes de series internacionales como 'Stranger Things' o 'The Witcher'.

Si bien José Luis Gil no repetirá en esta entrega, las voces originales del Sheriff Woody y Buzz Lighyear sí estarán presentes una vez más en 'Toy Story 5'. Tom Hanks repetirá como el vaquero de juguete protagonista junto a Tim Allen, que volverá a dar vida al astronauta. En esta nueva entrega, la panda de muñecos explora el impacto que han tenido los dispositivos tecnológicos en el entretenimiento de los más pequeños.