La actriz Gemma Cuervo (91) reaparece y cuenta cómo era trabajar con José Luis Gil en el rodaje de 'La que se avecina'

A sus 91 años, Gemma Cuervo se ha ganado el cariño de todos sus seguidores de Instagram con sus divertidos y tiernos post, hablando de todo tipo de temas. Ahora, ha conmovido a sus followers con unas preciosas palabras a su excompañero de 'La que se avecina', José Luis Gil.

El actor lleva de baja y alejado del foco mediático desde noviembre de 2021, cuando sufrió un ictus del que, a día de hoy, todavía se sigue recuperando. Desde el primer momento su hija Irene se convirtió en portavoz de la familia y, de cuando en cuando va actualizando el estado de salud de su padre. También sus numerosos compañeros y amigos de profesión van informando de sus avances.

Gemma Cuervo dedica una significativa publicación a José Luis Gil

Gemma Cuervo, que coincidió con José Luis Gil primero en 'Aquí no hay quien viva' y después en 'La que se avecina', le ha dedicado su último post de Instagram. "Mi querido Pablo Alborán lo canta como solo él sabe hacerlo en esta canción que acompaña la publicación: ME QUEDO", comienza escribiendo la veterana actriz, junto a una serie de imágenes del querido actor.

"Siempre nos queremos quedar donde las miradas nos entienden sin necesidad de palabra, donde el silencio no incomoda sino que protege, donde un abrazo nos recompone el alma sin hacer ruido. En la amistad verdadera existen esos lugares que son tan necesarias como comer y beber. Personas que nos sostienen cuando tropezamos y que, cuando brillamos, sonríen con ese orgullo limpio que no necesita aplausos", prosigue Gemma Cuervo.

"José Luis Gil cuidaba de todos nosotros en cada rodaje. Nos cuidaba de verdad. Y hoy me nació recordarlo y compartir que yo también 'me quedo' en esos espacios donde uno puede ser sin máscaras, sin miedo y sin prisa. Que nadie se quede sin esa mirada que comprende, sin ese abrazo que salva, sin esa sonrisa que devuelve la fe", añade la madre de Cayetana y Fernando Guillén Cuervo, quien concluye su post con dos últimas palabras: "Amor y Dignidad".