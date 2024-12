Pantomima Full destapa que 'La Revuelta' censuró un chiste sobre 'MasterChef' en su visita

Hay colaboradores que no suelen faltar a su cita semanal con 'La Revuelta' como es el caso de Lalachus. Otros en cambio, apenas han tenido apariciones en el programa de David Broncano. Es el caso de Ernesto Sevilla, Valeria Ros, que reaparecía este lunes o Pantomima Full. Ahora estos han recordado el controvertido dardo que lanzaron a 'MasterChef' en una de sus apariciones y que desapareció del montaje.

Así, el dúo cómico formado por Rober Bodegas y Alberto Casado han concedido una entrevista en 'La ventana' de la Cadena SER donde hablaron de su papel en 'La Revuelta' y en la que confesaron que desde TVE se había optado por eliminar uno de sus chistes.

Cabe decir que Pantomima Full no apareció en 'La Revuelta' hasta el 24 de octubre, algo más de un mes después del estreno del espacio de La 1. Aunque en realidad ellos si que habían grabado su sección en dos ocasiones. Y en su "estreno" público hablaron precisamente de ello con Broncano.

"Una vez estuvo muy bien pero no dio tiempo, porque el programa a veces se alarga. En la otra, estaba muy bien os metíais con todos los programas de TVE a saco. Hicisteis un chistes sobre MasterChef muy graciosos pero gravísimos cuando a continuación se emitía MasterChef", les dijo David Broncano a sus compañeros.

Pantomima Full hace público su gag sobre 'MasterChef' que se eliminó en 'La Revuelta'

David Broncano y el jurado de 'MasterChef'.

Ahora casi dos meses después, Rober Bodegas y Alberto Casado han revelado en qué consistía dicho chiste que se quedó sin emisión por considerarse un dardo inapropiado al talent estrella de la parrilla de TVE. "Para ser la primera semana en La 1, quizás no fue la mejor idea", reconocía Casado que además aseveraba no acordarse de lo que se decía en dicho chiste.

Sin embargo, el otro miembro de Pantomima Full, Rober Bodegas si que dio un paso adelante al destapar cuál era ese dardo al talent de cocina producido por Shine Iberia. "Con todos los spin-offs que tiene MasterChef, proponíamos uno en que los celebrities pusieran a cocinar a sus asistentas, a ver cuál cocinaba mejor y que las juzgaran las asistentas de Pepe, Samantha y Jordi. Ahí sí que estaría la cocina real", explicaba el cómico gallego.

"En realidad era todo un roast a la parrilla de La 1, porque estaban más allá de la rivalidad con El Hormiguero, el ser lo más visto de la televisión pública", añadían tras dejar claro que desde TVE prefirieron no entrar en terrenos pantanosos y no emitir dicha sección ese día. "Fue too much para el segundo día", aseveraba Bodegas.