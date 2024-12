Valeria Ros reaparece en 'La Revuelta' y denuncia el verdadero motivo de su desaparición

'La Revuelta' sorprendió este lunes durante su primera emisión de la semana recuperando a uno de los rostros que más tiempo llevaba desaparecido esta temporada. Para sorpresa de muchos espectadores, Valeria Ros apareció antes de la entrevista para presentar su sección, y no dudó en explicar el motivo tras su ausencia. Y en el proceso, no se cortó de lanzar un dardo a David Broncano y compañía.

Junto a Ernesto Sevilla, la humorista es uno de los rostros habituales de David Broncano que menos apariciones están anotando en esta nueva etapa en TVE. Si bien las breves apariciones de la antigua colaboradora de 'Zapeando' estuvieron pasadas por críticas en redes, muchos no tardaron en notar que su sección había desaparecido con el tiempo.

Valeria Ros lamenta no poder acudir con más frecuencia a 'La Revuelta': "No existe conciliación"

Pero este lunes, Valeria Ros llegó con explicaciones y una peculiar solución para aumentar su tiempo en plató. "Llevo mucho tiempo sin venir, tú estás hasta en la sopa, solo te falta liarte con Leonor y ser rey", espetó la cómica entre risas antes de poner en contexto a la audiencia sobre por qué había estado tanto tiempo alejada de 'La Revuelta'.

Me imaginaba otro nombre para la bebé del programa. Ya verás cuando venga de público alguien de servicios sociales y pregunten por Mercedes. Gracias @VALValeriaRos por aumentar la presencia femenina del programa #LaRevuelta pic.twitter.com/MipOQQ2jgf — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 9, 2024

"Llevo mucho sin venir porque es imposible conciliar. Ya sabes que soy madre y no me da la vida. No existe la conciliación", recalcó Ros a modo de queja mientras David Broncano recordaba que es madre soltera. Por lo que, en contra de lo que muchos seguidores del formato pensaban, la presencia de la cómica no es tan habitual no porque no funcione entre el nuevo público, si no por motivos personales como este.

Pero Valeria Ros llegó con una atípica propuesta para poner fin a este obstáculo profesional. "He pensado que falta aquí algo, deberíamos normalizar que un bebé esté en un plató", anunció antes de sacar un muñeco bebé a plató. "Tendríamos que hacer una niña de 'La Revuelta'", explicó la humorista.

"Claro, igual me cortáis a mí también"

"Me ha parecido muy buena idea poner un bebé aquí, que cuando Lala y yo no venimos pues sea la presencia femenina y lo cuidamos entre todos", señaló la colaboradora entre aplausos antes de que un espontáneo del público comenzase a hablar interrumpiendo la sección. Pese a las risas, Broncano le advirtió que, tras la grabación, tendrían que cortar su intervención si se quedaban sin tiempo, y Ros no desaprovechó para lanzar una pulla. "Claro, igual me cortáis a mí también", añadió con sorna.