RTVE firma un histórico acuerdo con Disney+ y 'MasterChef' dará el salto a la plataforma junto a otros contenidos

RTVE y Disney+ han firmado un acuerdo histórico por el que algunos de los contenidos más importantes e icónicos de la cadena pública se podrán disfrutar en la plataforma una vez se emitan en la televisión en abierto. Una alianza que llega después de que la que Disney firmó en su momento con Atresmedia.

Tal y como ha avanzado Disney+ a través de un comunicado, este acuerdo se hará efectivo a partir del martes 31 de marzo. Con esta alianza, Disney+ ampliará su oferta de entretenimiento mientras que RTVE contará con una nueva ventana de distribución de sus contenidos más allá de su propia plataforma RTVE Play.

"A través de este acuerdo, nos complace poder llevar algunos de los formatos más populares y reconocidos de la televisión española a los clientes de Disney+. La incorporación de estos programas fortalece nuestra ambición de enriquecer el servicio, al tiempo que damos mayor visibilidad al extraordinario talento creativo en toda España", destaca Karl Homes, General Manager de Disney + EMEA.

"Esta colaboración refleja nuestro compromiso de trabajar estrechamente con los mejores emisores de televisión en abierto de Europa, llevando sus historias locales de alta calidad a audiencias jóvenes y nuevas. Estamos deseando comenzar este viaje con RTVE y confiamos en que conducirá a muchos más proyectos juntos", añade.

De esta manera, RTVE se une al grupo de cadenas en abierto con los que Disney+ trabaja en toda Europa desde Atresmedia en España pasando por ITVX en Reino Unido, ARD y ZDF en Alemania o SIC en Portugal. En el caso de Atresmedia hay que recordar que ambas compañías firmaron un pacto por el que la plataformas dispone de más de 300 horas de contenido del grupo con programas como 'Tu cara me suena' y el estreno de series originales de atresplayer como 'La Nena', que llegará en abril.

'MasterChef' y su nueva serie con Hugo Silva, primeros contenidos en saltar a Disney+

Como parte de esta iniciativa, Disney+ incorporará contenido de RTVE a su catálogo, comenzando el 31 de marzo con 'MasterChef', uno de los talent shows culinarios más icónicos y seguidos de la televisión española, producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia). Así, la plataforma estrenará los 13 episodios de la decimocuarta temporada de 'MasterChef' y los 12 episodios de 'MasterChef Celebrity Legends', que estarán disponibles en Disney+ después de su emisión en La1.

La colaboración entre Disney+ y RTVE también se extiende al contenido de ficción, con la nueva serie policiaca 'Rojo sobre blanco', una nueva serie producida por Good Mood (Mediawan) y protagonizada por Hugo Silva y María Hervás, que se estrenará próximamente en TVE antes de incorporarse en Disney+. Asimismo, otros títulos se anunciarán en una fecha posterior.