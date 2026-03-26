'MasterChef Celebrity' emula a 'Supervivientes' y anuncia un 'All Stars' con las 'leyendas' de sus 10 años

La 1 volverá a encender los fogones de 'MasterChef' el próximo lunes con el estreno de su décimo cuarta edición. Pero la maquinaria del talent de cocina no para y TVE y Shine Iberia ya se encuentran preparando lo que será la nueva versión del formato con leyendas del 'Celebrity'.

Así, tal y como ha anunciado Poco Pasa TV y ha confirmado RTVE en la rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero, en lugar de ofrecer una undécima edición de 'MasterChef Celebrity' emitirá una temporada con ex concursantes del formato en lo que será una especie de 'All Stars' siguiendo los pasos de 'Supervivientes'.

De esta manera, TVE y Shine Iberia quieren celebrar a lo grande el décimo aniversario de 'MasterChef Celebrity' y contará con algunos de los concursantes más icónicos que pasaron por las cocinas con la intención de darle una segunda oportunidad.

"Vamos a hacer una edición especial que se va a llamar 'MasterChef Celebrity Legends' y va a ser una segunda oportunidad para los famosos que pasaron por el concurso y no ganaron. Más adelante presentaremos el casting", confirmaba Ana María Bordas, directora de producción de Contenidos de RTVE.

Los planes de TVE con 'MasterChef Celebrity Legends'

La intención de la productora es arrancar las grabaciones de 'MasterChef Celebrity Legends' en el mes de mayo una vez concluya el rodaje de la décimo cuarta temporada de la versión original y alargarse hasta el mes de julio para su emisión en septiembre como suele ser habitual.

Cabe recordar que 'MasterChef' ya contó con una serie de especiales bajo la marca de 'Navidad' que reunió a algunas de las celebritys que habían pasado por el programa con la ayuda de algunos ex concursantes del Junior y que terminó con Anabel Alonso haciéndose con la victoria.

Hay que decir que aunque en las últimas ediciones las audiencias de 'MasterChef Celebrity' se resintieron, sigue siendo la versión que mejor sigue funcionando en el prime time de TVE. De hecho, la décima temporada concluyó con una media del 14,2% y 759.000 espectadores marcando un buen 15,7% y 856.000 espectadores en su gran final en la que Mariló Montero se llevó la victoria.