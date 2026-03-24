RTVE anuncia la fecha de estreno de 'MasterChef 14', que llegará en plena Semana Santa por primera vez en la historia

La cocina de 'MasterChef' reabrirá sus puertas antes de lo esperado en una nueva temporada cargada de novedades. Así lo ha adelantado TVE este martes, anunciado que la decimocuarta edición del talent de cocina llegará a La 1 el próximo lunes 30 de marzo, reservando uno de sus grandes estrenos de la temporada para la programación de Semana Santa.

Tras varios vídeos promocionales calentando motores para su regreso a la programación, TVE ha protagonizado un giro insólito en su estrategia habitual adelantado el estreno del exitoso formato producido por Shine Iberia para el lunes de Semana Santa. Un estreno inminente con el que La 1 parece adelantarse al estreno de 'La isla de las tentaciones 10', que será la gran baza de Telecinco para el segundo trimestre del año.

'MasterChef 14' el gran estreno que TVE guarda para su programación de Semana Santa

Así, 'MasterChef' dará el pistoletazo de salida a su decimocuarta temporada, que llega marcada por un importante cambio en el panel de jueces. Tras la sonada salida de Samantha Vallejo-Nágera, rostro histórico del formato desde su estreno en 2013, la chef Delicious Martha será la encargada de coger el testigo para juzgar los platos de los concursantes junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

🔥 ATENCIÓN, MASTERCHEFISTAS: La nueva temporada ya tiene fecha de ESTRENO



✨ Lunes 30 de marzo

✨ 22:30h

✨ En @La1_tve



Las cocinas volverán abrirse y los jueces prometen emociones… Porque @MasterChef_es no se ve. Se siente ❤️‍🔥 pic.twitter.com/0lxLSVvB8i — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) March 24, 2026

"Las cocinas volverán a abrirse y los jueces prometen emociones", ha adelantado TVE en su última promo, en la que desvela que el concurso regresará a La 1 el próximo lunes 30 de marzo a las 22:30 horas. Una hora que sorprende y que deja entrever que no contará con 'La Revuelta' como telonero pues se prevé que el programa de David Broncano descanse por Semana Santa. De esta forma queda por ver qué programa emitirá justo antes la cadena pública.

Marta Sanahuja será la encargada de coger el testigo de la veterana de 'MasterChef'. Conocida en redes como Delicious Martha, la chef acumula más de 2 millones de seguidores en sus redes sociales, donde sube recetas y tips con los que se ha construido una comunidad de seguidores que seguirán muy de cerca su salto a la televisión con el talent culinario de La 1.